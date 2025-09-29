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Расписание матчей
Армения. Премьер-лига
Ван - Алашкерт
Ван - Алашкерт: обзор матча 29 сентября 2025
Ван
29.09.2025, понедельник, 14:30
Армения. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Алашкерт
Матч
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Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Ван - Алашкерт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Информация о матче
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Ван
Алашкерт
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Прогноз на точный счет матча «Алашкерт» – «Ноа»: Армения, Высшая лига, 27 мая 2025
2025.05.26 09:30
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
2022.05.21 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
2022.05.21 13:38
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
2021.09.21 13:37
4
Прогноз на точный счет матча «Урарту» – «Ван»: Высшая лига, 28 мая 2025
2025.05.27 11:25
Прогноз на точный счет матча «Алашкерт» – «Ноа»: Армения, Высшая лига, 27 мая 2025
2025.05.26 09:30
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
2022.05.21 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
2022.05.21 13:38
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
2021.09.21 13:37
4
Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса
2021.08.25 18:40
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Ван
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Алашкерт
2 : 0
26.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ван
0 : 1
16.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Алашкерт
3 : 1
09.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Ван
1 : 0
08.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Пюник
2 : 1
27.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ван
0 : 1
16.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Ван
1 : 0
08.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 24 тур
Гандзасар
0 : 1
02.05.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 16 тур
Урарту
2 : 0
26.04.2026
Ван
Армения. Премьер-лига, 27 тур
Алашкерт
2 : 0
26.05.2026
Ширак
Армения. Премьер-лига, 26 тур
Ван
0 : 1
16.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 25 тур
Алашкерт
3 : 1
09.05.2026
Гандзасар
Армения. Премьер-лига, 24 тур
БКМА Ереван
2 : 2
02.05.2026
Алашкерт
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Алашкерт
1 : 1
25.04.2026
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