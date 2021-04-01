Через час Санчес дебютирует за «Манчестер Юнайтед»

Фанаты «Йовила» – в адрес Моуринью: «Ты просто дерьмовая версия Гвардиолы»

Санчес ассистировал за «МЮ» спустя час после дебюта

Кубок Англии. «МЮ» вышел в 1/8 финала после разгрома «Йовила», «Шеффилд Уэнсдэй» прошел «Рединг»

Экс-голкипер «Саттона», съевший пирог в матче против «Арсенала», оштрафован на 375 тысяч и дисквалифицирован на 2 месяца

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона», съевший пирог во время матча с «Арсеналом», стал продавцом

125-килограммовый экс-голкипер «Саттона» заявил, что съел пирог во время матча с «Арсеналом» из-за болельщиков «канониров»

Экс-голкипер «Саттона» получил предложение о работе дегустатором пирогов

«Саттон» уволил 125-килограммового голкипера, который съел пирог во время матча против «Арсенала»