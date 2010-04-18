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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Локомотив - Орел
Локомотив - Орел: обзор матча 18 апреля 2010
Локомотив
18.04.2010, воскресенье, 00:00
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр, 1 тур
1 : 1
Завершен
Орел
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Статистика матча Локомотив - Орел
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Матчи команд
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Строгино
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