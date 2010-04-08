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Судьи
Главный судья:
Бьорн Куйперс (Олдензал)
Помощники:
Сандер ван Рукел, Норбертус Симонс (оба - Голландия)

Ливерпуль - Бенфика

08.04.2010, Четверг, 23:05 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая); "НТВ" 23:35 (в записи) Лига Европы, 1/4 финала , ответный матч Ливерпуль - Бенфика
Первый матч:
Лига Европы (2009/2010)
Квалификация, 1/4 финала
ответный матч		 1 апреля, четверг 23:05 Бенфика 2:1 Ливерпуль
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