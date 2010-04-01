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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Гамбург - Стандард
Гамбург - Стандард: обзор матча 01 апреля 2010
Гамбург
01.04.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Стандард
43'
М. Петрич (П)
45'
Р. ван Нистелрой
31'
Д. Мбокани
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гамбург - Стандард
+3
Замена
М. Траоре
️️️️
М. Йованович
Желтая карточка
З. Роберто
+1
Желтая карточка
В. Рамос
Желтая карточка
Э. Мангала
Замена
Г. Теодор Грозав
️️️️
Горо
Замена
М. Берг
️️️️
М. Петрич
Замена
П. Троховски
️️️️
Т. Торун
Травма
Т. Торун
Желтая карточка
Р. ван Нистелрой
ГОЛ! 2:1!
Р. ван Нистелрой
Пас отдал
Д. Аого
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Петрич
ГОЛ! 0:1!
Д. Мбокани
Пас отдал
С. Поконьоли
15'
Желтая карточка
М. Камоццато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Франк Рост
ВР
3
Деннис Аого
ЛЗ
4
Йорис Матейсен
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
55
Ги Демель
ПЗ
11
Джонатан Питройпа
ЛП
14
Давид Яролим
(К)
ЦП
12
Зе Роберто
ЦП
8
Тунай Торун
ПВ
33
Младен Петрич
ЦФ
9
Рууд ван Нистелрой
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Стандард
26
Синан Болат
ВР
15
Себастьен Поконьоли
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
13
Виктор Рамос
ЦЗ
17
Маркос Камоццато
ПЗ
28
Аксель Витсель
ОП
2
Горо
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
9
Игор Де Камарго
(К)
АП
70
Дьемерси Мбокани
ЦФ
11
Милан Йованович
ЦФ
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Гамбург
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
15
Петр Троховски
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
33
Маркус Берг
ЦФ
Стандард
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
7
Грегори Дюфер
ЦП
37
Георге Теодор Грозав
ЦП
6
Вильфрид Дальма
АП
20
Мусса Траоре
ЦФ
4-3-1-2
1
Рост
3
Аого
4
Матейсен
17
Боатенг
55
Демель
11
Питройпа
12
Зе Роберто
14
Яролим
8
Торун
9
ван Нистелрой
33
Петрич
4-1-2-1-2
26
Болат
17
Камоццато
5
Мангала
13
Рамос
15
Поконьоли
28
Витсель
2
Горо
16
Карсела-Гонсалес
9
Де Камарго
11
Йованович
70
Мбокани
8
Торун
15
Троховски
15
Троховски
8
Торун
33
Петрич
33
Берг
33
Берг
33
Петрич
11
Йованович
20
Траоре
20
Траоре
11
Йованович
2
Горо
37
Грозав
37
Грозав
2
Горо
Остались в запасе
Гамбург
Стандард
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
7
Грегори Дюфер
ЦП
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Вильфрид Дальма
АП
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Остались в запасе
1
Вольфганг Хесль
ВР
14
Давид Розегнал
ЦЗ
8
Роберт Теше
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
34
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Остались в запасе
7
Грегори Дюфер
ЦП
55
Рами Гершон
ВР
1
Кристоф ван Хаут
ВР
20
Фелипе
ЦЗ
6
Вильфрид Дальма
АП
Главный тренер
Бруно Лаббадиа
Главный тренер
Доминик Д'Онофрио
Статистика матча Гамбург - Стандард
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 6 тур
Гамбург
1 : 0
17.10.2026
Штутгарт
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
- : -
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Гент
2 : 1
18.09.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Фолькспаркштадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:55 (прямая)
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