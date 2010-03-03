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Судьи
Главный судья:
Крейг Александер Томсон (Пейсли)

Франция - Испания

03.03.2010, Среда, 23:00 мск Париж, стадион Стад де Франс Трансляция: "НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая) Товарищеские матчи. Сборные Франция - Испания
Товарищеские матчи 2008
Сборные,
6 февраля, среда 23:00 Испания 1:0 Франция
Чемпионат мира 2006
1/8 финала
27 июня, вторник 23:00 Испания 1:3 Франция
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