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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Бенфика
Марсель - Бенфика: обзор матча 18 марта 2010
Марсель
18.03.2010, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Бенфика
70'
М. Ньянг
74'
М. Перейра
90'
А. Кардек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Бенфика
+5
Замена
М. Витор
️️️️
М. Перейра
Желтая карточка
Ш. Каборе
+4
Красная карточка
А. Бен Арфа
+3
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Б. Коне
+2
+1
Желтая карточка
А. Кардек
ГОЛ! 1:2!
А. Кардек
Пас отдал
П. Аймар
Замена
А. Кардек
️️️️
К. Мартинш
Желтая карточка
Т. Тайво
Желтая карточка
Х. Гарсия
Желтая карточка
Луизао
Замена
П. Аймар
️️️️
Х. Савиола
Замена
Ш. Каборе
️️️️
Б. Шейру
ГОЛ! 1:1!
М. Перейра
ГОЛ! 1:0!
М. Ньянг
Пас отдал
М. Ньянг
Желтая карточка
Б. Коне
Желтая карточка
А. Ди Мария
Замена
Б. Коне
️️️️
Ф. Абриэль
Желтая карточка
О. Кардосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
76
Мамаду Ньянг
(К)
ЛП
22
Эдуар Сиссе
ОП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
22
Карлуш Мартинш
ЦП
7
Рамирес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
8
Атем Бен Арфа
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
14
Бакари Коне
ЦФ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Бенфика
31
Морейра
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
38
Аиртон
ЦП
8
Фелипе Менезес
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
9
Велдон
ЦФ
14
Алан Кардек
ЦФ
4-1-4-1
30
Манданда
0
Тайво
25
Мбиа
20
Диавара
21
Боннар
22
Сиссе
76
Ньянг
27
Гонсалес
8
Шейру
7
Абриэль
11
Брандао
4-1-2-1-2
25
Сезар
2
Перейра
4
Луис
4
Луизао
17
Коэнтрау
6
Хави Гарсия
7
Рамирес
22
Мартинш
11
Ди Мария
7
Кардосо
16
Савиола
8
Шейру
77
Каборе
77
Каборе
8
Шейру
Коне
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
Коне
7
Абриэль
14
Коне
14
Коне
7
Абриэль
2
Перейра
4
Витор
4
Витор
2
Перейра
16
Савиола
10
Аймар
10
Аймар
16
Савиола
22
Мартинш
14
Кардек
14
Кардек
22
Мартинш
Остались в запасе
Марсель
Бенфика
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
31
Морейра
ВР
38
Аиртон
ЦП
8
Фелипе Менезес
ЦП
9
Велдон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
38
Аиртон
ЦП
8
Фелипе Менезес
ЦП
9
Велдон
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Марсель - Бенфика
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Помощники судьи:
Примоз Архар
Марко Станчин.
Стадион:
Велодром
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 20:50 (прямая)
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