Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Бенфика - Марсель
Бенфика - Марсель: обзор матча 11 марта 2010
Бенфика
11.03.2010, четверг, 23:05
Лига Европы, 1/8 финала
1 : 1
Завершен
Марсель
77'
М. Перейра
90+1'
А. Бен Арфа
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бенфика - Марсель
+1
ГОЛ! 1:1!
А. Бен Арфа
Пас отдал
Л. Боннар
Замена
Э. Луис
️️️️
Х. Савиола
Замена
Ф. Коэнтрау
️️️️
С. Пейшоту
ГОЛ! 1:0!
М. Перейра
Пас отдал
А. Ди Мария
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
Брандао
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Ф. Абриэль
Желтая карточка
М. Перейра
Замена
К. Мартинш
️️️️
П. Аймар
Желтая карточка
Л. Гонсалес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бенфика
25
Жулио Сезар
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
7
Рамирес
ПП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
0
Тайе Тайво
ЛЗ
25
Стефан Мбиа
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
21
Лоран Боннар
ПЗ
76
Мамаду Ньянг
ЛП
22
Эдуар Сиссе
ЦП
27
Лучо Гонсалес
ЦП
8
Бенуа Шейру
(К)
ЦП
7
Фабрис Абриэль
ПП
11
Брандао
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Бенфика
31
Морейра
ВР
17
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
22
Карлуш Мартинш
ЦП
14
Алан Кардек
ЦФ
7
Эдер Луис
ЦФ
Марсель
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
4-2-2-2
25
Сезар
25
Пейшоту
4
Луизао
4
Луис
2
Перейра
6
Хави Гарсия
7
Рамирес
10
Аймар
11
Ди Мария
7
Кардосо
16
Савиола
4-5-1
30
Манданда
21
Боннар
25
Мбиа
20
Диавара
0
Тайво
7
Абриэль
22
Сиссе
27
Гонсалес
8
Шейру
76
Ньянг
11
Брандао
25
Пейшоту
17
Коэнтрау
17
Коэнтрау
25
Пейшоту
10
Аймар
22
Мартинш
22
Мартинш
10
Аймар
16
Савиола
7
Эдер Луис
7
Эдер Луис
16
Савиола
7
Абриэль
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Абриэль
76
Ньянг
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
76
Ньянг
Остались в запасе
Бенфика
Марсель
31
Морейра
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
14
Алан Кардек
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
4
Мигел Витор
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
14
Алан Кардек
ЦФ
Остались в запасе
16
Элинтон Андраде
ВР
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
14
Бакари Коне
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Бенфика - Марсель
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Фолькер Венцель
Торстен Шиффер (оба - Германия)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:55 (прямая)
Новости команд
Все
Бенфика
Марсель
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Бенфика» – «Лех»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Бенфики» и «Леха» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Лига Европы. «Милан» разгромно проиграл «Борнмуту» и другие результаты
23 октября
«Омония» – «Бенфика»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Европы: шансы «Омонии» и «Бенфики» на победу в матче 3-го тура
21 октября
«Ланс» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ланса» и «Марселя» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Байер» – «Марсель»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Байера» и «Марселя» на победу в матче 4 тура
4 ноября
«Марсель» – «Тулуза»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+