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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
Кр. Советов (мол) - Анжи (мол): обзор матча 26 сентября 2010
Кр. Советов (мол)
26.09.2010, воскресенье, 15:30
Россия. Молодежное первенство, 22 тур
0 : 0
Завершен
Анжи (мол)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
Замена
️️️️
А. Ибрагимгаджиев
Замена
️️️️
Т. Тимонов
Замена
️️️️
В. Павлов
Замена
️️️️
А. Редя
Замена
️️️️
А. Ставпец
Замена
️️️️
Ш. Мухаммад
Желтая карточка
М. Мирзабеков
Замена
️️️️
И. Егошкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Андрей Редя
ЦЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
4
Даниель Майкич
ЦП
89
Игорь Егошкин
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
69
Василий Павлов
ЦФ
Анжи (мол)
16
Леонид Мусин
ВР
3
Магомед Абидинов
ЦЗ
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
75
Анвар Ибрагимгаджиев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
15
Бадави Гусейнов
ЦЗ
17
Шариф Мухаммад
ЦП
17
Магомед Мирзабеков
ЦП
92
Шамиль Мирзаев
ЦФ
22
Мирослав Славов
ЦФ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Главный тренер
Гамаль Бабаев
4-4-1-1
30
Алексеев
26
Васиев
15
Ярославцев
2
Хозин
2
Редя
17
Хрущев
89
Егошкин
11
Ткачев
4
Майкич
16
Ставпец
69
Павлов
3-2-2-3
16
Мусин
75
Ибрагимгаджиев
13
Иванов
15
Гусейнов
3
Абидинов
44
Курбанов
17
Мухаммад
17
Мирзабеков
0
Тимонов
22
Славов
92
Мирзаев
Остались в запасе
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Главный тренер
Гамаль Бабаев
Статистика матча Кр. Советов (мол) - Анжи (мол)
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Анжи (мол)
1 : 0
26.05.2019
Урал (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Рубин (мол)
0 : 2
20.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Анжи (мол)
0 : 2
10.05.2019
Арсенал Т (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Енисей (мол)
3 : 0
03.05.2019
Анжи (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Анжи (мол)
0 : 2
27.04.2019
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
ЦСК ВВС
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Кр. Советов (мол)
Анжи (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
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2
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Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
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2018.08.26 10:55
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2018.08.19 12:17
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2018.11.24 14:10
РФС попросил УЕФА снять запрет на проведение международных матчей на Северном Кавказе
2018.09.04 23:47
2
Молодежное первенство. «Локомотив» победил «Анжи», ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью, «Зенит» разгромил «Уфу»
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2018.08.17 18:59
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