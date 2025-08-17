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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Волеренга - Сарпсборг 08
Волеренга - Сарпсборг 08: обзор матча 17 августа 2025
Волеренга
17.08.2025, воскресенье, 20:15
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
4 : 0
Завершен
Сарпсборг 08
18'
E. Sørensen
42'
E. Sørensen
75'
V. Nogueira
77'
М. Офкир
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волеренга - Сарпсборг 08
Конец матча
90'
+3'
79'
Замена
N. Skuseth
️️️️
A. Hiim
Замена
F. Thorvaldsen
️️️️
M. Grundetjern
78'
Замена
Н. Паллас
️️️️
V. Nogueira
78'
Замена
Э. Хаген
️️️️
C. Lange
78'
ГОЛ! 4:0!
М. Офкир
Пас отдал
Х. Бьордал
77'
ГОЛ! 3:0!
V. Nogueira
75'
74'
Желтая карточка
M. Odegaard
Замена
П. Странд
️️️️
E. Sørensen
71'
Замена
H. Sjatil
️️️️
В. Хеденстад
71'
Желтая карточка
A. Fidèle Brice
50'
46'
Желтая карточка
M. Koch
46'
Замена
H. Gikling Bruseth
️️️️
Х. Танген
46'
Замена
M. Opoku
️️️️
D. Job
Второй тайм
45'
+8'
ГОЛ! 2:0!
E. Sørensen
Пас отдал
М. Офкир
42'
ГОЛ! 1:0!
E. Sørensen
Пас отдал
Х. Бьордал
18'
13'
Замена
P. Reinhardsen
️️️️
Э. Вихне
12'
Травма
Э. Вихне
Первый тайм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волеренга
1
Оскар Хедвалль
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
27
Vinicius Nogueira
ЦЗ
4
Aaron Kiil Olsen
ЦЗ
55
Себастьян Ярль
ЦЗ
29
Ambina Fidèle Brice
ЦП
10
Carl Lange
ЦП
8
Хенрик Бьордал
(К)
АП
7
Мохамед Офкир
ЛВ
17
Mathias Grundetjern
ЦФ
11
Elias Sørensen
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Сарпсборг 08
25
Havar Jensen
ВР
2
Menno Koch
(К)
ЦЗ
21
Anders Hiim
ЦЗ
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
8
Sander Christiansen
ЦП
22
Victor Emanuel Halvorsen
ЦП
26
Daniel Job
ЦП
27
Харальд Танген
АП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
5
Magnar Odegaard
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Волеренга
23
Ноа Паллас
ЛЗ
24
Петтер Странд
ЛЗ
3
Hakon Sjatil
ЦЗ
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
18
Элиас Хаген
ЦП
26
Filip Thorvaldsen
ЦФ
1
Jacob Storevik
ЦФ
20
Lorents Apold-Aasen
ЦФ
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
Сарпсборг 08
12
Tord Flolid
ВР
4
Nikolai Skuseth
ЦЗ
20
Peter Reinhardsen
ЦП
10
Heine Gikling Bruseth
ЦП
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
15
Michael Opoku
ЦФ
19
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Alagie Sanyang
ЦФ
4-2-2-2
1
Хедвалль
6
Хеденстад
4
55
Ярль
27
29
10
7
Офкир
8
Бьордал
11
17
2-1-3-2-2
25
2
21
32
Вихне
8
22
26
10
Серли
27
Танген
5
11
Карлсбакк
27
23
Паллас
23
Паллас
27
11
24
Странд
24
Странд
11
6
Хеденстад
3
3
6
Хеденстад
10
18
Хаген
18
Хаген
10
17
26
26
17
21
4
4
21
32
Вихне
20
20
32
Вихне
27
Танген
10
10
27
Танген
26
15
15
26
Остались в запасе
Волеренга
Сарпсборг 08
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
20
Lorents Apold-Aasen
ЦФ
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
12
Tord Flolid
ВР
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
19
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Alagie Sanyang
ЦФ
Главный тренер
Гейр Бакке
Остались в запасе
22
Stian Sjovold Thorstensen
ЦП
1
Jacob Storevik
ЦФ
20
Lorents Apold-Aasen
ЦФ
14
Obasi Onyebuchi
ЦФ
Остались в запасе
12
Tord Flolid
ВР
81
Mathias Svenningsen-Grønn
ЦП
14
Жо Инге Бергет
ЦФ
19
Свейнн Арон Гудьонсен
ЦФ
7
Alagie Sanyang
ЦФ
Главный тренер
Кьетил-Андре Рекдал
Главный тренер
Гейр Бакке
Статистика матча Волеренга - Сарпсборг 08
1
2
Всего ударов по воротам
19
10
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
5
6
Нарушения
9
11
Офсайды
4
1
Количество передач
433
445
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
8
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
6
xG (ожидаемые голы)
2.52
1.21
Матчи команд
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Волеренга
- : -
31.07.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Бранн
2 : 3
26.07.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Волеренга
6 : 1
16.07.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Тромсе
4 : 0
11.07.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Волеренга
3 : 1
29.05.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Старт
2 : 0
25.05.2026
Волеренга
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Мольде
- : -
02.08.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
26.07.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Кристиансунд
0 : 0
18.07.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Сарпсборг 08
1 : 0
12.07.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Бранн
1 : 2
29.05.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.05.2026
Мольде
Информация о матче
Главный судья:
Mathias Stofringshaug, Norway
Стадион:
Intility Arena, Oslo
Таблица
Команда
8
Сарпсборг 08
9
Волеренга
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
11
8
11
48
50
-2
41
30
12
5
13
49
53
-4
41
Полная таблица
Новости команд
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Волеренга
Сарпсборг 08
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
Товарищеский матч. Гол Сперцяна принес «Краснодару» победу над «Волеренгой»
2022.01.30 20:05
3
Кьяртанссон перешел из «Ростова» в «Волеренгу»
2020.08.29 09:53
Товарищеские матчи. «Локомотив» всухую победил «Волеренгу», «Оренбург» разгромил «Европу»
2020.02.18 19:53
1
«Локомотив» на третьем сборе сыграет с «Волеренгой» и «Чайкой»
2020.02.11 00:50
1
Товарищеские матчи. «Ростов» вырвал ничью у норвежской «Волеренги», «Урал» проиграл «Арарату»
2019.02.12 22:26
Товарищеский матч. «Краснодар» уступил норвежскому «Сарпсборгу» в игре с пятью голами
2022.02.15 19:53
1
«Сочи» интересуется форвардом «Сарпсборга» Коне
2022.01.24 19:53
«Сарпсборг» арендовал полузащитника «Ростова» Салетроса
2020.02.14 17:22
Васютин – о возвращении в «Зенит» из «Сарпсборга»: «Очень рад вернутся домой»
2019.07.24 01:33
4
Вратарь Васютин вернулся из «Сарпсборга» в «Зенит»
2019.07.23 21:20
9
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