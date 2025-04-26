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Аль-Ахли - Бурирам Юнайтед: онлайн-трансляция 26 апреля 2025

Аль-Ахли
26.04.2025, суббота, 19:30
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
- : -
Не начался
Бурирам Юнайтед
Матч
Комментарии
Статистика матча Аль-Ахли - Бурирам Юнайтед
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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6 марта, 01:20
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28 февраля, 20:50
«Дамак» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 февраля 2025
21 февраля, 16:20
«Шанхай» Слуцкого и «Аль-Наср» Роналду узнали соперников по 1/8 финала азиатской ЛЧ
21 февраля, 14:48
4
«Аль-Ахли» – «Аль-Гарафа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 февраля 2025
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Йокогама Маринос
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Кавасаки Фронтале
- : -
27.04.2025
Аль-Садд
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
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- : -
25.04.2025
Кванджу
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Ахли
- : -
26.04.2025
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
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- : -
26.04.2025
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- : -
27.04.2025
Аль-Садд
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Бурирам Юнайтед
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Аль-Охдуд
2 : 1
15.03.2025
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Аль-Ахли
2 : 0
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Аль-Райян
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
0 : 1
11.03.2025
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Аль-Ахли
2 : 2
07.03.2025
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Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Райян
1 : 3
04.03.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Охдуд
2 : 1
15.03.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Ахли
2 : 0
11.03.2025
Аль-Райян
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Ахли
2 : 2
07.03.2025
Халидж
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Аль-Райян
1 : 3
04.03.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Хиляль
2 : 3
28.02.2025
Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Джохор
0 : 1
11.03.2025
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 1/8 финала
Бурирам Юнайтед
0 : 0
04.03.2025
Джохор
Лига чемпионов АФК Элит, 8 тур
Кванджу
2 : 2
18.02.2025
Бурирам Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 7 тур
Бурирам Юнайтед
2 : 1
12.02.2025
Ульсан Хендэ
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