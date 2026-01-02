Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Насра», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»