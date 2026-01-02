Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

«Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

2 января, 19:20
Аль-Ахли
02.01.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Аль-Наср
7' А. Тони 20' А. Тони 55' М. Демирал
31' А. Аль-Амри 44' А. Аль-Амри
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
2
Закария Хавсави
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
27
Али Маджраши
(К) ПЗ
13
Галено
ЛВ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
6
Валентен Атангана
ОП
20
Матеус Гонсалвеш
ПВ
17
Айван Тони
ЦФ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Наср
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
6
Саад Аль-Нассер
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
79
Жоау Феликс
ЦФ
20
Уэсли
ЦФ
7
Криштиану Роналду
(К) ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
29
Мохамед Абдулрахман
ЦЗ
32
Маттео Дамс
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
87
R. Al Attar
ЦП
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
4-2-2-2
1
Аль-Санби
2
Хавсави
28
Демирал
5
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
6
Атангана
13
Галено
20
Гонсалвеш
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
3-1-3-3
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
5
Аль-Амри
77
Брозович
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
21
Коман
7
Роналду
20
Уэсли
79
Феликс
2
Хавсави
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
2
Хавсави
30
Аль-Джоани
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
30
Аль-Джоани
20
Гонсалвеш
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
20
Гонсалвеш
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
5
Аль-Амри
20
Уэсли
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
20
Уэсли
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
23
Яхья
23
Яхья
6
Аль-Нассер
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Наср
62
Абдулла Абдо
ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
87
R. Al Attar
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
87
R. Al Attar
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Наср
4
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
20
15
Количество передач
194
456
Сейвы
2
4
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.89
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Насра», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли»«Аль-Наср»

«Аль-Ахли» – «Аль-Наср»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 января 2026

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Аль-Ахли
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Байдачный сделал выбор между Дзюбой и Мостовым
15:56
1
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
2
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
5
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
1
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
6
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Радимов эмоционально высказался об уходе Роналду из сборной Португалии
13:55
2
Карпин объяснил отсутствие Соболева в составе сборной России
13:26
10
Батраков стал самым популярным российским футболистом в инстаграме*
13:19
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+