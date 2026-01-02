02.01.2026, пятница, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Ахли
Аль-Ахли
4-2-2-2
1
Аль-Санби
2
Хавсави
28
Демирал
5
27
Маджраши
30
Аль-Джоани
6
Атангана
13
Галено
20
Гонсалвеш
9
Аль-Бурайкан
17
Тони
3-1-3-3
1
Аль-Акиди
2
Аль-Ганнам
26
Мартинес
5
Аль-Амри
77
Брозович
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
21
Коман
7
Роналду
20
Уэсли
79
Феликс
2
Хавсави
29
Абдулрахман
29
Абдулрахман
2
Хавсави
30
Аль-Джоани
6
Аль-Муваллад
6
Аль-Муваллад
30
Аль-Джоани
20
Гонсалвеш
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
20
Гонсалвеш
2
Аль-Ганнам
12
Аль-Бушал
12
Аль-Бушал
2
Аль-Ганнам
5
Аль-Амри
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
5
Аль-Амри
20
Уэсли
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
20
Уэсли
20
Габриэль
29
Гариб
29
Гариб
20
Габриэль
6
Аль-Нассер
23
Яхья
23
Яхья
6
Аль-Нассер
Остались в запасе
Аль-Ахли
Аль-Наср
62
Абдулла Абдо
ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
87
R. Al Attar
ЦП
Главный тренер
Маттиас Яйсле
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
32
Маттео Дамс
ЦЗ
23
Yazan Madani
ЦЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
87
R. Al Attar
ЦП
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
70
Аруне Камара
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Наср
4
1
1
3
Всего ударов по воротам
17
20
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
20
15
Количество передач
194
456
Сейвы
2
4
Точность передач %
64
85
Удары мимо ворот
7
9
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
13
11
Удары из-за пределов штрафной
4
9
xG (ожидаемые голы)
2.89
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Ахли» против «Аль-Насра», 13-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 января в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Ахли» – «Аль-Наср»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»