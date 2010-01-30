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Нигерия - Алжир

30.01.2010, Суббота, 19:00 мск Бенгела, стадион Кумплешу да Сеньор да Граса Кубок Африканских Наций Нигерия - Алжир
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