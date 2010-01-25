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Судьи
Главный судья:
Эссам Абдель Фатах

Замбия - Нигерия

25.01.2010, Понедельник, 22:30 мск Лубанго, стадион Эштадиу Алту да Шела Кубок Африканских Наций, 1/4 финала Замбия - Нигерия
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