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Кристал Пэлас - Миллуолл: онлайн-трансляция 01 марта 2025

Кристал Пэлас
01.03.2025, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 5th Round
- : -
Не начался
Миллуолл
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча Кристал Пэлас - Миллуолл
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Миллуолл
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10 февраля, 22:40
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4 февраля, 13:38
Аморим прокомментировал поражение «МЮ» от «Кристал Пэлас» и травму Мартинеса
2 февраля, 20:47
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» (0:2), Матета оформил дубль
2 февраля, 18:57
6
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Престон
- : -
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Бернли
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Борнмут
- : -
01.03.2025
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