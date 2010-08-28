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Судьи
Главный судья:
Владимир Казьменко (Ростов-на-Дону)
Помощники:
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону), В. Булыгин (Волгоград)

Сатурн - Крылья Советов

28.08.2010, Суббота, 18:30 мск Раменское, стадион Сатурн Трансляция: "НТВ Плюс Наш футбол" - 18:10 (прямая) Россия. Премьер-Лига, 19 тур Сатурн - Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига 2010
5 тур
10 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 2:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Сатурн 3:1 Крылья Советов
15 тур
25 июля, суббота 16:30 Крылья Советов 0:2 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2008
29 тур
16 ноября, воскресенье 14:00 Сатурн 0:0 Крылья Советов
15 тур
30 июля, среда 18:00 Крылья Советов 4:0 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 18:00 Крылья Советов 0:1 Сатурн
4 тур
7 апреля, суббота 16:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
24 тур
25 октября, среда 00:00 Крылья Советов 0:0 Сатурн
9 тур
14 мая, воскресенье 00:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
24 тур
24 сентября, суббота 17:00 Крылья Советов 1:0 Сатурн
9 тур
22 мая, воскресенье 17:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2004
30 тур
12 ноября, пятница 00:00 Сатурн 1:2 Крылья Советов
1 тур
13 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:1 Сатурн
Россия. Премьер-лига 2003
25 тур
21 сентября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 3:1 Сатурн
6 тур
23 апреля, среда 00:00 Сатурн 1:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2002
23 тур
11 сентября, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Сатурн
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Сатурн 3:1 Крылья Советов
Чемпионат России 2001
28 тур
8 ноября, четверг 00:00 Крылья Советов 2:0 Сатурн
14 тур
24 июня, воскресенье 00:00 Сатурн 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
24 тур
6 сентября, среда 00:00 Сатурн 0:0 Крылья Советов
10 тур
26 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:2 Сатурн
Чемпионат России 1999
20 тур
14 августа, суббота 00:00 Сатурн 2:0 Крылья Советов
6 тур
9 мая, воскресенье 00:00 Крылья Советов 2:0 Сатурн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 8 2 61:21 +40 68
2. ЦСКА 30 18 8 4 51:22 +29 62
3. Рубин 30 15 13 2 37:16 +21 58
4. Спартак М 30 13 10 7 43:33 +10 49
5. Локомотив 30 13 9 8 34:29 +5 48
6. Спартак Нч 30 12 8 10 40:37 +3 44
7. Динамо М 30 9 13 8 38:31 +7 40
8. Томь 30 10 7 13 35:43 -8 37
9. Ростов 30 10 4 16 27:44 -17 34
10. Сатурн 30 8 10 12 27:38 -11 34
11. Анжи 30 9 6 15 29:39 -10 33
12. Ахмат 30 8 9 13 28:34 -6 33
13. Крылья Советов 30 7 10 13 28:40 -12 31
14. Амкар-Пермь 30 8 6 16 24:35 -11 30
15. Алания 30 7 9 14 25:41 -16 30
16. Сибирь 30 4 8 18 34:58 -24 20
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