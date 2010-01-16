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Расписание матчей
Кубок Африки
Нигерия - Бенин
Нигерия - Бенин: обзор матча 16 января 2010
Нигерия
16.01.2010, суббота, 19:00
Кубок Африканских Наций, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Бенин
42'
Я. Айегбени (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нигерия - Бенин
+1
Желтая карточка
Р. Омотойосси
Желтая карточка
О. Эджиде
Замена
А. Сека
️️️️
Н. Кобена
Замена
С. Кайта
️️️️
К. Уче
Замена
Й. Джидону
️️️️
Р. Шиту
Травма
Р. Шиту
Замена
Ф. Сингбо
️️️️
Э. Имороу
Замена
В. Обинна
️️️️
Я. Айегбени
Замена
О. Апам
️️️️
Д. Йобо
Травма
Д. Йобо
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Айегбени
Желтая карточка
Р. Боко
Желтая карточка
С. Сессеньон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нигерия
1
Винсент Эньяма
ВР
6
Дэнни Шитту
ЛЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
3
Ува Эчиеджиле
ЦЗ
19
Юсуф Мохамед
ПЗ
20
Диксон Этуху
ЛП
12
Калу Уче
ЦП
10
Джон Оби Микел
ЦП
8
Якубу Айегбени
ПП
19
Чинеду Обаси Огбуке
ЦФ
8
Питер Одемвингие
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
Бенин
2
Рашад Шиту
ВР
0
Коффи
ЛЗ
0
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
8
Эммануэль Имороу
ЦЗ
0
Сейдат Чомого
ПЗ
7
Ромуальд Боко
ЛП
14
Джиман Коукоу
ЦП
17
Стефан Сессеньон
ЦП
21
Ноухоум Кобена
ПП
0
Разак Омотойосси
ЦФ
11
Моуриола Огунбийи
ЦФ
Главный тренер
Мишель Дюссье
Нигерия
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
22
Онуекачи Апам
ЦЗ
13
Юссуф
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
14
Сани Кайта
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
18
Виктор Обинна
ЦФ
Бенин
3
Валере Амуссу
ВР
1
Йоанн Джидону
ВР
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
9
Реда Джонсон
ЦЗ
12
Фелисьен Сингбо
ПЗ
19
Жослен Ахуея
ЦП
10
Жуниор Саломон
ЦП
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
16
Паскаль Анган
ЦП
18
Арно Сека
ПП
4-4-2
1
Эньяма
6
Шитту
2
Йобо
3
Эчиеджиле
19
Мохамед
20
Этуху
12
Уче
10
Оби Микел
8
Айегбени
8
Одемвингие
19
Обаси Огбуке
4-4-2
2
Шиту
0
Чомого
0
Аденьон
8
Имороу
0
Коффи
21
Кобена
14
Коукоу
17
Сессеньон
7
Боко
11
Огунбийи
0
Омотойосси
2
Йобо
22
Апам
22
Апам
2
Йобо
12
Уче
14
Кайта
14
Кайта
12
Уче
8
Айегбени
18
Обинна
18
Обинна
8
Айегбени
2
Шиту
1
Джидону
1
Джидону
2
Шиту
8
Имороу
12
Сингбо
12
Сингбо
8
Имороу
21
Кобена
18
Сека
18
Сека
21
Кобена
Остались в запасе
Нигерия
Бенин
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
13
Юссуф
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
Главный тренер
Шаибу Амоду
19
Жослен Ахуея
ЦП
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
9
Реда Джонсон
ЦЗ
10
Жуниор Саломон
ЦП
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
3
Валере Амуссу
ВР
16
Паскаль Анган
ЦП
Главный тренер
Мишель Дюссье
Остались в запасе
16
Остин Эджиде
ВР
23
Деле Айенугба
ВР
3
Тайе Тайво
ЛЗ
13
Юссуф
ЦЗ
17
Чиди Одиа
ПЗ
14
Сейи Олофиньяна
ЦП
4
Нванкво Кану
ЦФ
0
Обафеми Мартинс
ЦФ
Остались в запасе
19
Жослен Ахуея
ЦП
5
Муфтау Адоун
ЦЗ
9
Реда Джонсон
ЦЗ
10
Жуниор Саломон
ЦП
0
Джерард Аданхоуме
ЦП
3
Валере Амуссу
ВР
16
Паскаль Анган
ЦП
Главный тренер
Шаибу Амоду
Главный тренер
Мишель Дюссье
Статистика матча Нигерия - Бенин
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
10.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Польша
2 : 2
03.06.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Ямайка
3 : 0
30.05.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Нигерия
2 : 0
26.05.2026
Зимбабве
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Того
5 : 1
09.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
0 : 0
05.06.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Гвинея
0 : 1
31.03.2026
Бенин
Информация о матче
Стадион:
Кумплешу да Сеньор да Граса
Где смотреть матч:
"Евроспорт" 19:00 (прямая)
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