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Англия. Кубок
Блэкпул - Бирмингем Сити
Блэкпул - Бирмингем Сити: обзор матча 01 декабря 2024
Блэкпул
01.12.2024, воскресенье, 16:00
Англия. Кубок, 2 раунд
1 : 2
Завершен
Бирмингем Сити
55'
Д. Роудс
6'
Л. Дайкс
24'
Л. Юткевич
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Блэкпул - Бирмингем Сити
Желтая карточка
Д. Лоуренс-Габриэль
82'
Замена
А. Морган
️️️️
Д. Роудс
81'
Замена
Д. Лоуренс-Габриэль
️️️️
О. Оффиа
68'
59'
Замена
Э. Мэй
️️️️
Л. Юткевич
59'
Замена
К. Андерсон
️️️️
A. Yokoyama
59'
Замена
П. Сын Хо
️️️️
B. Khela
ГОЛ! 1:2!
Д. Роудс
Пас отдал
Р. Аптер
55'
54'
Желтая карточка
Л. Дайкс
Замена
Д. Роудс
️️️️
К. Джозеф
46'
Замена
Э. Флетчер
️️️️
Э. Эмблтон
46'
Замена
Д. Онома
️️️️
Р. Финниган
46'
Замена
Д. Томпсон
️️️️
Д. Баллард
46'
45'
Желтая карточка
М. Леонард
33'
Желтая карточка
Л. Харрис
29'
Желтая карточка
Д. Сэндерсон
24'
ГОЛ! 0:2!
Л. Юткевич
Желтая карточка
Д. Хасбэнд
6'
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Дайкс
Пас отдал
Д. Сэндерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Блэкпул
30
Гарри Тайрер
ВР
24
Одел Оффиа
ЦЗ
28
Мэттью Пеннингтон
ЦЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
3
Джеймс Хасбэнд
ЦЗ
8
Райан Финниган
ЦП
8
Оливер Норберн
ЦП
44
Эллиот Эмблтон
ЦП
30
Роб Аптер
ПВ
22
Кайл Джозеф
ЦФ
23
Доминик Баллард
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бирмингем Сити
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
28
Дион Сэндерсон
ЦЗ
19
Тэйлор Гарднер-Хикман
ПЗ
2
Итан Лейрд
ПЗ
5
Крыстиан Белик
ОП
49
Марк Леонард
ЦП
8
Brandon Khela
ЦП
13
Люк Харрис
ЦП
13
Линдон Дайкс
ЦФ
30
Ayumu Yokoyama
ЦФ
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
Блэкпул
12
Ричард О'Доннелл
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
6
Джордан Лоуренс-Габриэль
ПЗ
8
Алби Морган
ЦП
8
Ли Эванс
ЦП
17
Джошуа Онома
АП
29
Джордан Роудс
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Бирмингем Сити
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
41
Cody Pennington
ЦП
43
Zaid Betteka
ЦП
10
Элфи Мэй
ЦФ
21
Кеши Андерсон
ЦФ
4-3-1-2
30
Тайрер
24
Оффиа
4
Кейси
3
Хасбэнд
28
Пеннингтон
8
Финниган
8
Норберн
44
Эмблтон
30
Аптер
23
Баллард
22
Джозеф
3-1-3-3
1
Пикок-Фаррел
2
Лейрд
28
Сэндерсон
19
Гарднер-Хикман
5
Белик
49
Леонард
8
13
Харрис
10
Юткевич
30
13
Дайкс
23
Баллард
2
Томпсон
2
Томпсон
23
Баллард
24
Оффиа
6
Лоуренс-Габриэль
6
Лоуренс-Габриэль
24
Оффиа
Роудс
8
Морган
8
Морган
Роудс
8
Финниган
17
Онома
17
Онома
8
Финниган
22
Джозеф
29
Роудс
29
Роудс
22
Джозеф
44
Эмблтон
11
Флетчер
11
Флетчер
44
Эмблтон
8
8
Сын Хо
8
Сын Хо
8
10
Юткевич
10
Мэй
10
Мэй
10
Юткевич
30
21
Андерсон
21
Андерсон
30
Остались в запасе
Блэкпул
Бирмингем Сити
12
Ричард О'Доннелл
ВР
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
41
Cody Pennington
ЦП
43
Zaid Betteka
ЦП
Остались в запасе
12
Ричард О'Доннелл
ВР
3
Zachary Ashworth
ЦЗ
8
Ли Эванс
ЦП
Остались в запасе
21
Райн Оллсоп
ВР
4
Кристоф Кларер
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
24
Томоки Ивата
ОП
41
Cody Pennington
ЦП
43
Zaid Betteka
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Блэкпул - Бирмингем Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Блэкпул
Англия. Первая лига, 18 тур
Блэкпул
- : -
01.12.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Стивенидж
0 : 0
28.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
1 : 1
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Блэкпул
1 : 2
21.11.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Чарльтон
- : -
05.12.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Бирмингем Сити
2 : 4
28.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
0 : 2
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
1 : 0
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
03.11.2026
Миллуолл
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