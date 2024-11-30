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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кроули Таун - Линкольн
Кроули Таун - Линкольн: обзор матча 30 ноября 2024
Кроули Таун
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
3 : 4
Завершен
Линкольн
10'
J. Roles
82'
J. Kelly
19'
П. О'Коннор
39'
Й. Макама
47'
E. Ring
48'
Д. Мойлан
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кроули Таун - Линкольн
90'
+5
Желтая карточка
Д. Уикенс
84'
Замена
D. Jefferies
️️️️
E. Ring
ГОЛ! 2:4!
J. Kelly
82'
Замена
R. Khaleel
️️️️
A. Adeyemo
80'
79'
Замена
A. Jackson
️️️️
П. О'Коннор
79'
Замена
J. Joshua Mckiernan
️️️️
Д. Мойлан
71'
Замена
R. Hackett-Fairchild
️️️️
Й. Макама
70'
Замена
B. Cadamarteri
️️️️
F. Draper
48'
ГОЛ! 1:4!
Д. Мойлан
Пас отдал
E. Ring
47'
ГОЛ! 1:3!
E. Ring
Замена
M. Anderson
️️️️
B. Tanimu
46'
Замена
G. Holohan
️️️️
T. John-Jules
46'
39'
ГОЛ! 1:2!
Й. Макама
Пас отдал
Т. Дариква
Желтая карточка
T. John-Jules
22'
19'
ГОЛ! 1:1!
П. О'Коннор
Пас отдал
Д. Мойлан
ГОЛ! 1:0!
J. Roles
Пас отдал
A. Adeyemo
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кроули Таун
19
Эдди Бич
ВР
44
Toby Mullarkey
ЦЗ
17
Benjamin Tanimu
ЦЗ
20
Joy Mukena
ЦП
23
Bradley Ibrahim
ЦП
10
Tyreece John-Jules
ЦФ
5
Charlie Barker
ЦФ
22
Ade Adeyemo
ЦФ
19
Jeremy Kelly
ЦФ
11
Jack Roles
ЦФ
29
Tola Showunmi
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Линкольн
1
Джордж Уикенс
ВР
23
Шон Рауэн
ЛЗ
15
Пауди О'Коннор
ЦЗ
2
Тендэй Дариква
ЦЗ
21
Итан Эрхахон
ЦП
8
Erik Ring
ЦП
8
Джек Мойлан
ЦП
48
Итан Хэмилтон
ЦП
34
Freddie Draper
ЦФ
22
L. Montsma
ЦФ
24
Йовон Макама
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Кроули Таун
35
Джо Воллакотт
ВР
8
Gavan Holohan
ЦП
8
Max Anderson
ЦП
26
Cameron Bragg
ЦП
15
Sonny Fish
ЦФ
27
Rafiq Khaleel
ЦФ
Линкольн
21
James Pardington
ВР
45
Adam Jackson
ЦЗ
16
Dom Jefferies
ЦП
11
Bailey-Tye Cadamarteri
ЦП
10
Тайлер Уокер
ЦФ
7
Reeco Hackett-Fairchild
ЦФ
28
John Joshua Mckiernan
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
2-2-5
19
Бич
44
17
20
23
22
29
11
19
5
3-4-3
1
Уикенс
15
О'Коннор
2
Дариква
23
Рауэн
8
8
Мойлан
48
Хэмилтон
21
Эрхахон
24
Макама
22
34
10
8
8
10
17
8
8
17
22
27
27
22
15
О'Коннор
45
45
15
О'Коннор
8
16
16
8
34
11
11
34
24
Макама
7
7
24
Макама
8
Мойлан
28
28
8
Мойлан
Остались в запасе
Кроули Таун
Линкольн
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Cameron Bragg
ЦП
15
Sonny Fish
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
21
James Pardington
ВР
10
Тайлер Уокер
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
Главный тренер
Марк Кеннеди
Остались в запасе
35
Джо Воллакотт
ВР
26
Cameron Bragg
ЦП
15
Sonny Fish
ЦФ
Остались в запасе
21
James Pardington
ВР
10
Тайлер Уокер
ЦФ
14
Conor McGrandles
ЦФ
17
Robert Street
ЦФ
Главный тренер
Скотт Линдси
Главный тренер
Марк Кеннеди
Статистика матча Кроули Таун - Линкольн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 18 тур
Кроули Таун
- : -
01.12.2026
Порт Вейл
Англия. Вторая лига, 17 тур
Эксетер Сити
0 : 0
28.11.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Кроули Таун
0 : 0
24.11.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 16 тур
Кроули Таун
2 : 1
21.11.2026
Флитвуд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 19 тур
Кардифф
- : -
05.12.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Линкольн
0 : 0
28.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Чарльтон
4 : 0
24.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Линкольн
0 : 1
21.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
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Англия. Чемпионшип, 14 тур
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1 : 0
03.11.2026
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