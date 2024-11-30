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Расписание матчей
Англия. Кубок
Барнсли - Бристоль Роверс
Барнсли - Бристоль Роверс: обзор матча 30 ноября 2024
Барнсли
30.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 2 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 3 : 4
Завершен
Бристоль Роверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Барнсли - Бристоль Роверс
Пенальти не реализован!
Д. Ирл
ГОЛ!
Ш. Форде
3:4
ГОЛ!
F. Jaló
3:3
ГОЛ!
С. Синклейр
2:3
ГОЛ!
Д. Расселл
2:2
ГОЛ!
Р. Сотириу
1:2
ГОЛ!
С. Косгров
1:1
ГОЛ!
К. Мартин
0:1
Пенальти не реализован!
А. Филлипс
116'
Замена
С. Синклейр
️️️️
K. Conteh
Замена
С. Косгров
️️️️
С. Хамфрис
91'
Замена
Б. Коттер
️️️️
G. Gent
85'
Замена
K. Lofthouse
️️️️
К. О'Киффи
80'
Замена
F. Jaló
️️️️
D. Keillor-Dunn
68'
Замена
Д. Расселл
️️️️
К. Нвакали
67'
66'
Замена
G. Ward
️️️️
Д. Линдси
60'
Замена
К. Мартин
️️️️
Г. О'Донкор
60'
Замена
Р. Сотириу
️️️️
И. Хатчинсон
46'
Замена
Д. Уилсон
️️️️
J. Senior
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Барнсли
30
Ben Killip
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
6
Maël Durand de Gevigney
ЦЗ
17
Georgie Gent
ЦЗ
4
Марк Робертс
ЦЗ
27
Кори О'Киффи
ПЗ
8
Адам Филлипс
ЦП
22
Келечи Нвакали
ЦП
48
Luca Connell
ЦФ
11
Стивен Хамфрис
ЦФ
50
Davis Keillor-Dunn
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Бристоль Роверс
24
Джошуа Гриффитс
ВР
4
Taylor Moore
ЦЗ
18
Michael Forbes
ЦЗ
6
Клинтон Мола
ОП
29
Джейми Линдси
ЦП
22
Kamil Conteh
ЦП
23
Люк МакКормик
ЦП
21
Исаак Хатчинсон
АП
19
Гэтлин О'Донкор
ЦФ
2
Joel Senior
ЦФ
7
Шакай Форде
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Барнсли
1
Jackson Smith
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Kyran Lofthouse
ЦЗ
37
Бэрри Коттер
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
13
Джон Расселл
ЦП
9
Сэм Косгров
ЦФ
22
Fabio Jaló
ЦФ
Бристоль Роверс
35
Matthew Hall
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
6
Джеймс Уилсон
ЦЗ
17
Руел Сотириу
ЛВ
7
Скотт Синклейр
ЦП
28
Grant Ward
ЦФ
16
Люк Томас
ЦФ
18
Крис Мартин
ЦФ
3-2-2-3
30
6
17
4
Робертс
32
Ирл
27
О'Киффи
8
Филлипс
22
Нвакали
50
11
Хамфрис
48
2-1-3-1-3
24
Гриффитс
4
18
6
Мола
29
Линдси
22
23
МакКормик
21
Хатчинсон
7
Форде
2
19
О'Донкор
27
О'Киффи
15
15
27
О'Киффи
17
37
Коттер
37
Коттер
17
22
Нвакали
13
Расселл
13
Расселл
22
Нвакали
11
Хамфрис
9
Косгров
9
Косгров
11
Хамфрис
50
22
22
50
2
6
Уилсон
6
Уилсон
2
22
7
Синклейр
7
Синклейр
22
21
Хатчинсон
17
Сотириу
17
Сотириу
21
Хатчинсон
29
Линдси
28
28
29
Линдси
19
О'Донкор
18
Мартин
18
Мартин
19
О'Донкор
Остались в запасе
Барнсли
Бристоль Роверс
1
Jackson Smith
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
Главный тренер
Пойя Асбаги
35
Matthew Hall
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Шон Норс
Остались в запасе
1
Jackson Smith
ВР
2
Донован Пинес
ЦЗ
15
Conor McCarthy
ЦЗ
37
Мэттью Крейг
ОП
Остались в запасе
35
Matthew Hall
ВР
27
Брайант Билонго
ЛЗ
16
Люк Томас
ЦФ
Главный тренер
Пойя Асбаги
Главный тренер
Шон Норс
Статистика матча Барнсли - Бристоль Роверс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Барнсли
Англия. Первая лига, 18 тур
Барнсли
- : -
01.12.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 8 тур
Брэдфорд Сити
3 : 0
24.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
14.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 18 тур
Олдхэм
- : -
01.12.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Челтенхэм
0 : 3
21.11.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 15 тур
Бристоль Роверс
0 : 2
14.11.2026
Честерфилд
Англия. Вторая лига, 14 тур
Флитвуд
3 : 1
31.10.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 13 тур
Бристоль Роверс
0 : 0
24.10.2026
Суиндон Таун
Информация о матче
Посещаемость:
4801
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1
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