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Расписание матчей
Англия. Кубок
Милтон Кинс Донс - Уимблдон
Милтон Кинс Донс - Уимблдон: обзор матча 03 ноября 2024
Милтон Кинс Донс
03.11.2024, воскресенье, 15:30
Англия. Кубок, 1 раунд
0 : 2
Завершен
Уимблдон
44'
M. Stevens
51'
О. Бугиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Милтон Кинс Донс - Уимблдон
Желтая карточка
А. Гилби
90'
+5
Желтая карточка
E. Harrison
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
J. Lewis
88'
Замена
J. Kelly (pen.)
️️️️
M. Stevens
87'
Замена
Д. Пигот
️️️️
О. Бугиль
Замена
C. Hendry
️️️️
С. Хоган
85'
73'
Желтая карточка
M. Stevens
Вторая желтая
К. Лемоней-Эванс
71'
67'
Желтая карточка
М. Ипполит
Замена
S. Wearne
️️️️
T. Leigh
58'
Замена
E. Harrison
️️️️
J. Tomlinson
58'
54'
Замена
R. Harbottle
️️️️
J. Ball
51'
ГОЛ! 0:2!
О. Бугиль
44'
ГОЛ! 0:1!
M. Stevens
Пас отдал
О. Бугиль
Желтая карточка
К. Лемоней-Эванс
38'
Желтая карточка
С. Хоган
30'
12'
Желтая карточка
J. Neufville
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милтон Кинс Донс
1
Craig MacGillivray
ВР
26
Sam Sherring
ЦЗ
4
Joseph Tomlinson
ЦЗ
6
Люк Оффорд
ЦЗ
23
Aaron Nemane
ЦП
20
Kane Thompson-Sommers
ЦП
24
Tommy Leigh
ЦП
8
Алекс Гилби
ЦП
24
Коннор Лемоней-Эванс
АП
25
Скотт Хоган
ЦФ
3
Dean Lewington
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
Уимблдон
1
Оуэн Гудман
ВР
6
Ryan Johnson
ЦЗ
31
Joe Lewis
ЦЗ
6
James Ball
ЦП
7
Josh Neufville
ЦП
8
C. Maycock
ЦП
12
Alistair Smith
ЦП
21
Майлз Ипполит
ЦП
7
Джеймс Тилли
ПВ
9
Омар Бугиль
ЦФ
14
Mathew Stevens
ЦФ
Главный тренер
Марк Робинсон
Милтон Кинс Донс
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
2
Джо Притчард
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
10
Джо Уайт
АП
4
J. Williams
ЦФ
14
Callum Hendry
ЦФ
19
E. Harrison
ЦФ
Уимблдон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
26
Riley Harbottle
ЦЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
10
J. Kelly (pen.)
ЦФ
39
Джо Пигот
ЦФ
3-4-1-2
1
26
4
6
Оффорд
23
24
8
Гилби
20
24
Лемоней-Эванс
3
25
Хоган
2-5-1-2
1
Гудман
6
31
6
8
12
21
Ипполит
7
7
Тилли
14
9
Бугиль
24
39
39
24
25
Хоган
14
14
25
Хоган
4
19
19
4
6
26
26
6
14
10
10
14
9
Бугиль
39
Пигот
39
Пигот
9
Бугиль
Остались в запасе
Милтон Кинс Донс
Уимблдон
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
2
Джо Притчард
ЦП
10
Джо Уайт
АП
4
J. Williams
ЦФ
Главный тренер
Дин Левингтон
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
Главный тренер
Марк Робинсон
Остались в запасе
12
Nathan Harness
ВР
5
Джек Такер
ЦЗ
31
Brooklyn Ilunga
ЦЗ
2
Джо Притчард
ЦП
10
Джо Уайт
АП
4
J. Williams
ЦФ
Остались в запасе
12
Льюис Уорд
ВР
29
Джеймс Ферлонг
ЛЗ
5
John-Joe O'Toole
ЦЗ
2
Huseyin Biler
ЦЗ
33
Isaac Ogundere
ЦЗ
27
Morgan Williams
ЦП
Главный тренер
Дин Левингтон
Главный тренер
Марк Робинсон
Статистика матча Милтон Кинс Донс - Уимблдон
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 18 тур
Брэдфорд Сити
- : -
01.12.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 17 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
28.11.2026
Ноттс Каунти
Англия. Первая лига, 16 тур
Мэнсфилд Таун
1 : 1
21.11.2026
Милтон Кинс Донс
Англия. Первая лига, 15 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 2
14.11.2026
Бертон Альбион
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 8 тур
Милтон Кинс Донс
4 : 1
27.10.2026
Бромли
Уимблдон
Англия. Первая лига, 18 тур
Ноттс Каунти
- : -
01.12.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 17 тур
Уимблдон
2 : 0
28.11.2026
Барнсли
Англия. Первая лига, 16 тур
Лейтон Ориент
4 : 1
21.11.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 15 тур
Уимблдон
1 : 0
14.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 14 тур
Стокпорт Каунти
2 : 1
31.10.2026
Уимблдон
Англия. Первая лига, 13 тур
Уимблдон
1 : 1
24.10.2026
Уиком Уондерерс
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Милтон Кинс Донс
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Определился последний участник 1/8 финала Кубка английской лиги
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