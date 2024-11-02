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Расписание матчей
Англия. Кубок
Транмер - Олдхэм
Транмер - Олдхэм: обзор матча 02 ноября 2024
Транмер
02.11.2024, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1 раунд
1 : 2
Завершен
Олдхэм
9'
C. Jennings
39'
J. Norwood
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Транмер - Олдхэм
Замена
K. Dennis
️️️️
К. Моррис
90'
Замена
J. Hawkes
️️️️
C. Wood
90'
88'
Замена
M. Fondop
️️️️
J. Norwood
87'
Замена
О. Хэммонд
️️️️
J. Lundstram
Желтая карточка
Т. Дэвис
83'
81'
Желтая карточка
М. Китчинг
76'
Замена
O. Khan
️️️️
K. Drummond
Замена
H. Saunders
️️️️
L. Norris
62'
Желтая карточка
J. Turnbull
45'
+2
39'
ГОЛ! 1:1!
J. Norwood
Пас отдал
С. Клукас
Желтая карточка
С. Финли
31'
23'
Желтая карточка
Д. Кэпрайс
ГОЛ! 1:0!
C. Jennings
Пас отдал
К. Моррис
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Транмер
5
Том Дэвис
ЦЗ
22
Кэмерон Норман
ПАЗ
8
Сэм Финли
ЦП
24
Regan Hendry
ЦП
18
Кирон Моррис
ПВ
18
Luke Norris
ЦФ
1
Luke McGee
ЦФ
4
Jordan Turnbull
ЦФ
23
Connor Wood
ЦФ
11
Omari Patrick
ЦФ
18
Connor Jennings
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Олдхэм
3
Марк Китчинг
ЛАЗ
2
Reagan Ogle
ЦЗ
20
Джейк Кэпрайс
ПЗ
6
Самуэль Клукас
ЦП
26
Kai Payne
ЦП
11
Том Конлон
ЦП
11
James Norwood
ЦФ
1
Matthew Hudson
ЦФ
5
Charlie Raglan
ЦФ
8
Josh Lundstram
ЦФ
15
Kane Drummond
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Транмер
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
21
Josh Hawkes
ЦП
9
Kristian Dennis
ЦФ
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
32
Harvey Saunders
ЦФ
Олдхэм
35
Scott Maloney
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
19
Dan Gardner
ЦФ
33
Otis Khan
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
9
Mike Fondop
ЦФ
1-1-2-1-5
5
Дэвис
22
Норман
8
Финли
24
18
Моррис
4
18
11
23
1
2-1-3-5
20
Кэпрайс
2
3
Китчинг
6
Клукас
26
11
Конлон
11
15
8
5
1
23
21
21
23
18
Моррис
9
9
18
Моррис
18
32
32
18
8
27
Хэммонд
27
Хэммонд
8
15
33
33
15
11
9
9
11
Остались в запасе
Транмер
Олдхэм
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
35
Scott Maloney
ВР
19
Dan Gardner
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Главный тренер
Микки Меллон
Остались в запасе
22
Zak Bradshaw
ЦЗ
13
Joe Murphy
ЦФ
22
Lee O'Connor
ЦФ
17
Sol Solomon
ЦФ
13
Джош Дэвисон
ЦФ
32
Samuel Taylor
ЦФ
Остались в запасе
35
Scott Maloney
ВР
19
Dan Gardner
ЦФ
17
Jesurun Uchegbulam
ЦФ
Главный тренер
Микки Адамс
Главный тренер
Микки Меллон
Статистика матча Транмер - Олдхэм
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Транмер
Англия. Вторая лига, 18 тур
Транмер
- : -
05.12.2026
Солфорд Сити
Англия. Вторая лига, 17 тур
Бристоль Роверс
1 : 3
28.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 16 тур
Транмер
2 : 1
21.11.2026
Колчестер Юнайтед
Англия. Вторая лига, 15 тур
Флитвуд
1 : 0
14.11.2026
Транмер
Англия. Вторая лига, 14 тур
Транмер
3 : 1
31.10.2026
Челтенхэм
Англия. Вторая лига, 13 тур
Кроули Таун
1 : 1
24.10.2026
Транмер
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 18 тур
Олдхэм
- : -
01.12.2026
Бристоль Роверс
Англия. Вторая лига, 17 тур
Ротерхэм
5 : 0
28.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 16 тур
Олдхэм
1 : 1
21.11.2026
Эксетер Сити
Англия. Вторая лига, 15 тур
Шрусбери Таун
2 : 1
14.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 9 тур
Нортгемптон Таун
0 : 1
03.11.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 14 тур
Олдхэм
0 : 1
31.10.2026
Кроули Таун
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