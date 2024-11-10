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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Пеньяроль - Ливерпуль
Пеньяроль - Ливерпуль: обзор матча 10 ноября 2024
Пеньяроль
10.11.2024, воскресенье, 01:00
Уругвай. Примера, 11 тур
2 : 0
Завершен
Ливерпуль
40'
L. Fernández
88'
E. Darías
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пеньяроль - Ливерпуль
ГОЛ! 2:0!
E. Darías
88'
86'
Замена
H. Vergara
️️️️
К. Амаро
Замена
F. Batista
️️️️
M. Silvera
75'
Замена
A. Medina
️️️️
D. García
67'
Замена
М. Оливера
️️️️
L. Hernández
67'
65'
Желтая карточка
C. Tabó
Желтая карточка
D. García
63'
Желтая карточка
L. Hernández
63'
Замена
R. Perez
️️️️
Л. Секейра
58'
51'
Желтая карточка
D. Rodriguez
Замена
P. Milans
️️️️
Д. Суарес
46'
ГОЛ! 1:0!
L. Fernández
40'
38'
Желтая карточка
К. Амаро
37'
Желтая карточка
R. Machado
Желтая карточка
Д. Суарес
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
20
Javier Méndez
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
14
Damián García
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
28
Джейми Баез
ЦФ
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
15
D. Rodriguez
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Léo Coelho
ЦЗ
3
Diego Sosa
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
11
Luciano Aued
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
2-4-1-3
29
2
22
Суарес
20
14
10
13
28
Секейра
11
28
Баез
27
3-2-3-2
12
2
18
20
Амаро
4
2
15
28
50
9
16
27
15
Оливера
15
Оливера
27
22
Суарес
20
20
22
Суарес
28
Секейра
23
23
28
Секейра
14
10
10
14
11
9
9
11
20
Амаро
14
14
20
Амаро
Остались в запасе
Пеньяроль
Ливерпуль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
3
Diego Sosa
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
40
Nicolás Vikonis
ВР
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Luciano Aued
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
3
Diego Sosa
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
26
Giuliano Ferrer
ЦЗ
32
Francisco Bregante
ЦЗ
17
Anthony Poiso
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
11
Luciano Aued
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Статистика матча Пеньяроль - Ливерпуль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Эстадио Кампеон дель Сигло
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