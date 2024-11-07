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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
ЗЕД - Аль-Ахли
ЗЕД - Аль-Ахли: обзор матча 07 ноября 2024
ЗЕД
07.11.2024, четверг, 21:00
Египет. Премьер-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Ахли
11'
Т. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЗЕД - Аль-Ахли
90'
+4
Желтая карточка
Т. Мохамед
90'
+3
Замена
П. Тау
️️️️
Х. Эль-Шахат
85'
Желтая карточка
М. Эль-Шенави
73'
Замена
А. Тавфик
️️️️
Э. Ашур
72'
Замена
Кахраба
️️️️
В. Абу Али
64'
Замена
А. Сулейя
️️️️
Р. Рабия
Замена
S. Hussein
️️️️
D.
63'
Замена
M. Magassa
️️️️
М. Зико
63'
51'
Желтая карточка
М. Атея
Желтая карточка
А. Лотфи
39'
11'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мохамед
Пас отдал
О. Камаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЗЕД
1
Али Лотфи
(К)
ВР
30
Ali Gamal
ЦЗ
24
Mohamed Ismail
ЦЗ
23
Mostafa El Aash
ЦЗ
15
Sameh Ibrahim
ЦЗ
20
Hamdy Alaa
ЦП
18
Ahmed El-Saghiri
ЦП
11
Mostafa Saad
ЦП
17
Abdelrahman El Sakran
ЦФ
26
Dilson
ЦФ
11
Мостафа Зико
ЦФ
Аль-Ахли
1
Мохамед Эль-Шенави
(К)
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
36
Ахмед Кука
ОП
13
Марван Атея
ОП
8
Эмам Ашур
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
9
Вессам Абу Али
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
ЗЕД
1
Amr Hossam
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
19
Abdel Rahman Emad
ЦП
37
Maata Magassa
ЦП
20
Rasheed Ahmed
ЦФ
14
Messi
ЦФ
10
S. Hussein
ЦФ
Аль-Ахли
31
Уфа Шобейр
ВР
10
Кахраба
ЦП
4
Юсеф Аймен
ЦП
10
Афша
ЦП
8
Акрам Тавфик
ЦП
33
Omar El Saaiy
ЦП
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
10
Reda Slim
ЦФ
4-3-3
1
Лотфи
30
23
15
24
20
18
11
11
Зико
26
17
4-2-2-2
1
Эль-Шенави
2
Абдельфаттах
3
Камаль
25
Рабия
25
Аттиат-Алла
36
Кука
13
Атея
8
Ашур
14
Эль-Шахат
9
Абу Али
29
Мохамед
11
Зико
37
37
11
Зико
26
10
10
26
9
Абу Али
10
Кахраба
10
Кахраба
9
Абу Али
8
Ашур
8
Тавфик
8
Тавфик
8
Ашур
25
Рабия
17
Сулейя
17
Сулейя
25
Рабия
14
Эль-Шахат
10
Тау
10
Тау
14
Эль-Шахат
Остались в запасе
ЗЕД
Аль-Ахли
1
Amr Hossam
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
19
Abdel Rahman Emad
ЦП
20
Rasheed Ahmed
ЦФ
14
Messi
ЦФ
31
Уфа Шобейр
ВР
4
Юсеф Аймен
ЦП
10
Афша
ЦП
33
Omar El Saaiy
ЦП
10
Reda Slim
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Остались в запасе
1
Amr Hossam
ВР
21
Мохамед Ашраф
ЛЗ
8
Ahmed Sayed Abdelnaby
ЦЗ
5
Ahmed Tarek
ЦЗ
19
Abdel Rahman Emad
ЦП
20
Rasheed Ahmed
ЦФ
14
Messi
ЦФ
Остались в запасе
31
Уфа Шобейр
ВР
4
Юсеф Аймен
ЦП
10
Афша
ЦП
33
Omar El Saaiy
ЦП
10
Reda Slim
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Статистика матча ЗЕД - Аль-Ахли
1
3
Всего ударов по воротам
7
9
Удары в створ
1
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
0
8
Нарушения
11
18
Офсайды
1
3
Количество передач
390
492
Сейвы
0
1
Точность передач %
78
82
Удары мимо ворот
5
3
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
5
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 13 тур
ЗЕД
1 : 1
29.05.2026
Кахраба Исмаилия
Египет. Премьер-лига, 12 тур
Вади Дегла
2 : 2
21.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 11 тур
Исмаили
0 : 0
17.05.2026
ЗЕД
Египет. Премьер-лига, 10 тур
ЗЕД
3 : 2
13.05.2026
Газль Эль-Махалла
Египет. Премьер-лига, 9 тур
Харас Эль-Ходуд
1 : 2
07.05.2026
ЗЕД
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
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