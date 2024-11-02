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Расписание матчей
Египет. Премьер-лига
Аль-Ахли - Керамика Клеопатра
Аль-Ахли - Керамика Клеопатра: обзор матча 02 ноября 2024
Аль-Ахли
02.11.2024, суббота, 21:00
Египет. Премьер-лига, 1 тур
5 : 2
Завершен
Керамика Клеопатра
4'
Х. Эль-Шахат
45+4'
В. Абу Али
46'
В. Абу Али
60'
Х. Эль-Шахат
72'
Т. Мохамед
24'
A. Belhadji (П)
79'
A. Kendouci
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Ахли - Керамика Клеопатра
86'
Замена
A. Justice
️️️️
M. Adel
Замена
А. Сулейя
️️️️
Т. Мохамед
81'
Замена
R. Slim
️️️️
Э. Ашур
81'
Замена
П. Тау
️️️️
Х. Эль-Шахат
80'
79'
Желтая карточка
А. Рамадан
79'
ГОЛ! 5:2!
A. Kendouci
Пас отдал
И. Исса
ГОЛ! 5:1!
Т. Мохамед
Пас отдал
В. Абу Али
72'
64'
Замена
A. Kalawa
️️️️
A. Belhadji
62'
Желтая карточка
A. Belhadji
ГОЛ! 4:1!
Х. Эль-Шахат
Пас отдал
Э. Ашур
60'
54'
Замена
И. Исса
️️️️
M. Sadek
54'
Замена
S. Samir
️️️️
A. Hany
ГОЛ! 3:1!
В. Абу Али
Пас отдал
Т. Мохамед
46'
Замена
Афша
️️️️
А. Кука
46'
ГОЛ! 2:1!
В. Абу Али
45'
+4
Желтая карточка
Т. Мохамед
34'
33'
Желтая карточка
F. Lakay
Желтая карточка
Р. Рабия
33'
24'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
A. Belhadji
ГОЛ! 1:0!
Х. Эль-Шахат
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Ахли
1
Мохамед Эль-Шенави
(К)
ВР
25
Яхья Аттиат-Алла
ЛЗ
25
Рами Рабия
ЦЗ
36
Ахмед Кука
ОП
13
Марван Атея
ОП
8
Акрам Тавфик
ЦП
14
Хуссейн Эль-Шахат
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
4
Юсеф Аймен
ЦП
29
Тахер Мохамед
ЦФ
9
Вессам Абу Али
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Керамика Клеопатра
18
Mohamed Bassam
(К)
ВР
5
Ragab Nabil
ЦЗ
22
Abdelrahman Body
ЦЗ
2
Ahmed Hany
ЦЗ
4
Ахмед Рамадан
ПЗ
20
Mohamed Sadek
ЦП
31
Mohamed Adel
ЦП
10
Ahmed Belhadji
ЦП
17
Mahmoud Zalaka
ЦП
23
Fagrie Lakay
ЦФ
14
Ahmed Kendouci
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Аль-Ахли
31
Уфа Шобейр
ВР
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
17
Амр Сулейя
ЦП
10
Афша
ЦП
4
Karim Nedved
ЦП
10
Перси Тау
ПВ
10
Reda Slim
ЦФ
38
Mohamed Ali
ЦФ
Керамика Клеопатра
1
Mohamed Koko
ВР
6
Saad Samir
ЦЗ
27
Hussein Sayed
ЦЗ
24
Arthur Justice
ЦП
28
Amr Kalawa
ЦП
13
Mohamed Toni
ЦП
19
Ayman Moka
ЦФ
7
Ислам Исса
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
2-2-4-2
1
Эль-Шенави
25
Аттиат-Алла
25
Рабия
36
Кука
13
Атея
8
Тавфик
8
Ашур
4
Аймен
14
Эль-Шахат
9
Абу Али
29
Мохамед
4-4-2
18
4
Рамадан
22
2
5
31
10
17
20
14
23
29
Мохамед
17
Сулейя
17
Сулейя
29
Мохамед
36
Кука
10
Афша
10
Афша
36
Кука
14
Эль-Шахат
10
Тау
10
Тау
14
Эль-Шахат
8
Ашур
10
10
8
Ашур
2
6
6
2
31
24
24
31
10
28
28
10
20
7
Исса
7
Исса
20
Остались в запасе
Аль-Ахли
Керамика Клеопатра
31
Уфа Шобейр
ВР
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
4
Karim Nedved
ЦП
38
Mohamed Ali
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
1
Mohamed Koko
ВР
27
Hussein Sayed
ЦЗ
13
Mohamed Toni
ЦП
19
Ayman Moka
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Остались в запасе
31
Уфа Шобейр
ВР
2
Халед Абдельфаттах
ПЗ
3
Омар Камаль
ПЗ
4
Karim Nedved
ЦП
38
Mohamed Ali
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamed Koko
ВР
27
Hussein Sayed
ЦЗ
13
Mohamed Toni
ЦП
19
Ayman Moka
ЦФ
27
Marwan Osman
ЦФ
Главный тренер
Марсель Коллер
Главный тренер
Айман Эль-Рамади
Статистика матча Аль-Ахли - Керамика Клеопатра
2
3
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
2
6
Нарушения
8
10
Офсайды
0
1
Количество передач
374
436
Сейвы
3
3
Точность передач %
73
77
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
10
9
Удары из-за пределов штрафной
6
5
Матчи команд
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Аль-Масри
0 : 2
20.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
3 : 0
05.05.2026
ЕНППИ
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Замалек
0 : 3
01.05.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 4 тур
Пирамидс
3 : 0
27.04.2026
Аль-Ахли
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Аль-Ахли
2 : 1
11.04.2026
Смуха
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 7 тур
Замалек
1 : 0
20.05.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 6 тур
Керамика Клеопатра
1 : 1
05.05.2026
Пирамидс
Египет. Премьер-лига, 5 тур
Керамика Клеопатра
0 : 1
01.05.2026
Аль-Масри
Египет. Премьер-лига, 3 тур
Смуха
0 : 2
22.04.2026
Керамика Клеопатра
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
1 : 1
11.04.2026
Керамика Клеопатра
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