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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сеул - Ульсан Хендэ
Сеул - Ульсан Хендэ: обзор матча 10 ноября 2024
Сеул
10.11.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Ульсан Хендэ
52'
Д. Лингард
45+3'
S. Ko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сеул - Ульсан Хендэ
Замена
S. Seung-beom
️️️️
C. Young Wook
75'
65'
Замена
K. Lee
️️️️
M. Kim
65'
Замена
J. Kim
️️️️
M. Ju
Замена
S. Lim
️️️️
L. Rodrigues
62'
Желтая карточка
C. Young Wook
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Лингард
Пас отдал
К. Сун-Юн
52'
46'
Замена
C. Lee
️️️️
C. Park
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
J. Ryu
46'
45'
+3
ГОЛ! 0:1!
S. Ko
Пас отдал
Д. Боянич
33'
Желтая карточка
S. Ko
33'
Замена
C. Park
️️️️
K. Yun-Gu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
16
Jun Choi
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
29
Jae-mun Ryu
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Ульсан Хендэ
21
Чо Хен У
ВР
5
Lim Jong Eun
ЦЗ
20
Ким Ки-Хи
ЦЗ
16
Myeong-jae Lee
ЦЗ
23
Ju-hwan Kim
ЦЗ
14
Kang Yun-Gu
ЦП
6
Дарьян Боянич
ЦП
7
Seung-beom Ko
ЦП
22
Min-hyeok Kim
ЦП
10
Min-kyu Ju
ЦФ
17
Gustav Ludwigson
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
28
Son Seung-beom
ЦФ
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Ульсан Хендэ
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
72
Chung-yong Lee
ЦП
24
Kyu-seong Lee
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
91
Chu-young Park
ЦФ
96
Ji-hyeon Kim
ЦФ
4-2-1-3
31
16
5
Аль-Араб
37
Ким
17
29
41
77
Лингард
90
20
18
4-4-2
21
Хен У
20
Ки-Хи
16
23
5
6
Боянич
7
22
14
17
10
29
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
29
20
7
7
20
18
28
28
18
72
72
22
24
24
22
14
91
91
14
10
96
96
10
Остались в запасе
Сеул
Ульсан Хендэ
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
8
Seung-mo Lee
ЦП
20
Ronaldo Tavares
ЦФ
Остались в запасе
1
Su-huk Jo
ВР
20
Seok Ho Hwang
ЦЗ
70
Choi Kang-Min
ЦП
9
Гиорги Арабидзе
ПВ
8
A. Esaka
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Главный тренер
Хон Мюн-Бо
Статистика матча Сеул - Ульсан Хендэ
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Ульсан Хендэ
1 : 2
29.11.2026
Чонбук Хендай Моторс
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Инчхон Юнайтед
2 : 1
21.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
2 : 1
01.11.2026
Канвон
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Ульсан Хендэ
2 : 2
24.10.2026
Пхохан Стилерс
Информация о матче
Главный судья:
Woosung Kim, South Korea
Стадион:
Seoul World Cup Stadium, Seoul
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