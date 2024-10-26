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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Сувон - Сеул
Сувон - Сеул: обзор матча 26 октября 2024
Сувон
26.10.2024, суббота, 10:30
Южная Корея. Кей-лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Сеул
31'
L. Rodrigues
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сувон - Сеул
90'
+4
Замена
J. Kim
️️️️
Д. Лингард
79'
Желтая карточка
S. Seung-beom
Желтая карточка
B. Yoon
79'
74'
Замена
S. Seung-beom
️️️️
S. Lim
Замена
K. Sang-Yun
️️️️
J. Lee
74'
68'
Замена
К. Сун-Юн
️️️️
S. Lee
68'
Замена
W.
️️️️
L. Rodrigues
Желтая карточка
J. Lee
67'
Замена
J. Seung-Won
️️️️
J. Kim
46'
46'
Замена
S. Iljutcenko
️️️️
C. Young Wook
Желтая карточка
J. Kim
45'
+2
31'
ГОЛ! 0:1!
L. Rodrigues
Пас отдал
Д. Лингард
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сувон
51
Jun-su Ahn
ВР
88
Yong Lee
ЦЗ
3
Park Cheol-woo
ЦЗ
21
Kwak Yun-Ho
ЦЗ
6
Kyu-baek Choi
ЦЗ
53
Roh Kyung-ho
ЦП
8
Bit-garam Yoon
ЦП
7
Jae-won Lee
ЦФ
24
Ju-yeob Kim
ЦФ
19
Jung Seung-bae
ЦФ
33
Чжи Донь-Вон
ЦФ
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Сеул
31
Hyeon-mu Kang
ВР
5
Язан Аль-Араб
ЦЗ
37
Джу-Сун Ким
ЦЗ
17
Sang-woo Kang
ЦЗ
16
Jun Choi
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
8
Seung-mo Lee
ЦП
41
Hwang Do-yoon
ЦП
18
Cho Young Wook
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
7
Sang-hyeob Lim
ЦФ
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Сувон
17
Dong-geon No
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
20
Soon-min Hwang
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
13
Kang Sang-Yun
ЦП
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
7
Jung Seung-Won
ЦФ
Сеул
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
13
Jin-ya Kim
ЦП
11
Seong-Jin Kang
ЦП
44
Willyan
ЦП
40
Ки Сун-Юн
ЦП
90
Stanislav Iljutcenko
ЦФ
28
Son Seung-beom
ЦФ
4-2-4
51
88
21
6
3
53
8
7
33
Чжи Донь-Вон
19
24
4-2-1-3
31
37
Ким
17
16
5
Аль-Араб
8
41
77
Лингард
7
20
18
7
13
13
7
24
7
7
24
77
Лингард
13
13
77
Лингард
20
44
44
20
8
40
Ки Сун-Юн
40
Ки Сун-Юн
8
18
90
90
18
7
28
28
7
Остались в запасе
Сувон
Сеул
17
Dong-geon No
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
20
Soon-min Hwang
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
11
Seong-Jin Kang
ЦП
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Остались в запасе
17
Dong-geon No
ВР
22
Young-woo Jang
ЦЗ
5
Lee Hyun-Yong
ЦЗ
20
Soon-min Hwang
ЦП
71
Kyo-won Han
ЦП
29
Kang Kyo-Hun
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
Остались в запасе
26
Jong-beom Baek
ВР
40
Seong-hun Park
ЦЗ
2
Чон Гю-Юн
ПЗ
11
Seong-Jin Kang
ЦП
Главный тренер
Ын-Чжун Ким
Главный тренер
Джи-Дон Ким
Статистика матча Сувон - Сеул
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Сувон
0 : 1
30.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Аньянг
0 : 1
22.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Ульсан Хендэ
1 : 0
09.11.2025
Сувон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сувон
1 : 2
25.10.2025
Чеджу
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Канвон
- : -
06.12.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Сеул
4 : 1
28.11.2026
Тэджон
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Чонбук Хендай Моторс
0 : 1
21.11.2026
Сеул
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сеул
1 : 2
08.11.2026
Ульсан Хендэ
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Сеул
0 : 1
01.11.2026
Инчхон Юнайтед
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Сеул
1 : 1
24.10.2026
Канвон
Информация о матче
Стадион:
Suwon Sports Complex, Suwon
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