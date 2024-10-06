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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Насьональ - Пеньяроль
Насьональ - Пеньяроль: обзор матча 06 октября 2024
Насьональ
06.10.2024, воскресенье, 22:00
Уругвай. Примера, 6 тур
2 : 1
Завершен
Пеньяроль
22'
С. Коатес
84'
Ф. Сантандер
47'
Г. Рамирес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Насьональ - Пеньяроль
90'
+20
Желтая карточка
R. Perez
ГОЛ! 2:1!
Ф. Сантандер
84'
82'
Замена
R. Perez
️️️️
D. García
Замена
Ф. Сантандер
️️️️
R. Bentancourt
81'
78'
Замена
F. Batista
️️️️
M. Silvera
78'
Замена
Ф. Авенатти
️️️️
L. Fernández
Замена
М. Перейра
️️️️
A. Castro
67'
Замена
A. Galeano
️️️️
J. Recoba
67'
62'
Замена
Л. Секейра
️️️️
J. Cabrera
62'
Замена
L. Hernández
️️️️
Г. Рамирес
Замена
N. Rodríguez
️️️️
L. Lozano
57'
51'
Желтая карточка
G. Rodríguez
47'
ГОЛ! 1:1!
Г. Рамирес
Желтая карточка
G. Petit
26'
24'
Желтая карточка
G. De Amores
Красная карточка
M. Antoni
24'
ГОЛ! 1:0!
С. Коатес
22'
11'
Желтая карточка
L. Fernández
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
1
Луис Мехия
ВР
17
Leandro Lozano
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
23
Gabriel Báez
ЦЗ
28
Кристиан Олива
ОП
21
L. Sanabria
ЦП
22
Alexis Castro
ЦП
9
Jeremia Recoba
ЦП
23
Diego Polenta
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
19
Rubén Bentancourt
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Пеньяроль
29
Washington Aguerre
ВР
15
Максимильяно Оливера
ЛЗ
20
Pedro Milans
ЦЗ
2
Guzmán Rodríguez
ЦЗ
20
Javier Méndez
ЦП
14
Damián García
ЦП
7
Javier Cabrera
ЦП
10
Leonardo Fernández
ЦП
13
Eduardo Darías
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Maximiliano Silvera
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Насьональ
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
7
Nicolás Rodríguez
ЦЗ
10
Маурисио Перейра
ЦП
22
Diego Zabala
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
21
Antonio Galeano
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Пеньяроль
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
23
Rodrigo Perez
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
28
Леонардо Секейра
ПВ
27
Lucas Hernández
ЦФ
10
A. Medina
ЦФ
9
Facundo Batista
ЦФ
20
Фелипе Авенатти
ЦФ
3-1-3-3
1
Мехия
17
4
Коатес
23
28
Олива
21
22
9
19
11
Лопес
23
3-5-1-1
29
20
2
15
Оливера
20
7
10
13
14
11
Рамирес
11
17
7
7
17
22
10
Перейра
10
Перейра
22
19
9
Сантандер
9
Сантандер
19
9
21
21
9
14
23
23
14
7
28
Секейра
28
Секейра
7
11
Рамирес
27
27
11
Рамирес
11
9
9
11
10
20
Авенатти
20
Авенатти
10
Остались в запасе
Насьональ
Пеньяроль
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Diego Zabala
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
10
A. Medina
ЦФ
Главный тренер
Диего Агирре
Остались в запасе
25
Ignacio Suárez
ВР
3
Mateo Antoni
ЦЗ
2
Эмилиано Веласкес
ЦЗ
22
Diego Zabala
ЦП
24
Exequiel Mereles
ЦФ
25
Gonzalo Petit
ЦФ
Остались в запасе
1
Guillermo De Amores
ВР
2
Léo Coelho
ЦЗ
18
Camilo Mayada
ЦП
15
Игнасио Соса
ЦП
10
A. Medina
ЦФ
Главный тренер
Альваро Рекоба
Главный тренер
Диего Агирре
Статистика матча Насьональ - Пеньяроль
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Насьональ
Уругвай. Примера, 15 тур
Серро
2 : 0
20.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 14 тур
Насьональ
1 : 1
15.11.2026
Альбион
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 11 тур
Насьональ
3 : 2
20.10.2026
Депортиво Мальдонадо
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 15 тур
Пеньяроль
3 : 0
19.11.2026
Серро Ларго
Уругвай. Примера, 14 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
16.11.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 13 тур
Пеньяроль
1 : 1
31.10.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 12 тур
Хувентуд
0 : 0
24.10.2026
Пеньяроль
Уругвай. Примера, 11 тур
Ливерпуль
1 : 0
19.10.2026
Пеньяроль
Информация о матче
Главный судья:
Leodan Frankin Gonzalez Cabrera, Uruguay
Стадион:
Gran Parque Central, Montevideo
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