Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Ливерпуль - Бостон Ривер
Ливерпуль - Бостон Ривер: обзор матча 29 сентября 2024
Ливерпуль
29.09.2024, воскресенье, 21:00
Уругвай. Примера, 5 тур
1 : 1
Завершен
Бостон Ривер
73'
R. Machado
47'
B. Damiani
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Бостон Ривер
87'
Замена
G. Viera
️️️️
L. Suhr
80'
Замена
F. Chiappini
️️️️
A. Amado
Замена
B. Bentaberry
️️️️
E. Castillo
76'
ГОЛ! 1:1!
R. Machado
73'
70'
Замена
G. Rodriguez
️️️️
A. Cougo
69'
Замена
Y. Calleros
️️️️
M. Vera
69'
Замена
F. Pérez
️️️️
J. Manuel Gutiérrez
Замена
L. Olavarria
️️️️
L. Aued
63'
Замена
H. Vergara
️️️️
D. Rodriguez
63'
Замена
R. Machado
️️️️
C. Tabó
63'
47'
ГОЛ! 0:1!
B. Damiani
36'
Желтая карточка
G. Pérez
Желтая карточка
E. Elizalde
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
12
Sebastián Lentinelly
ВР
4
Facundo Perdomo
ЦЗ
23
Enzo Castillo
ЦЗ
2
Edgar Elizalde
ЦЗ
18
Agustín Cayetano
ЦЗ
15
D. Rodriguez
ЦП
28
H. Quintana
ЦП
50
D. G. Garcia Cardozo
ЦП
11
Luciano Aued
ЦФ
14
Christian Tabó
ЦФ
19
Sergio Núñez
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Бостон Ривер
1
Santiago Silva
ВР
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
22
Хуан Родригес
ЦЗ
40
Ayrton Cougo
ЦЗ
8
Mauricio Vera
ЦЗ
17
Emanuel Beltrán
ЦЗ
29
Gastón Pérez
ЦП
16
Leandro Suhr
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
24
Juan Manuel Gutiérrez
ЦФ
9
Bruno Damiani
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Ливерпуль
40
Nicolás Vikonis
ВР
2
Bryan Bentaberry
ЦЗ
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
29
Leonardo Olavarria
ЦП
14
H. Vergara
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
9
R. Machado
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
17
Gianni Rodriguez
ЦЗ
4
Francisco Marco
ЦЗ
25
Felipe Chiappini
ЦП
3
Yvo Calleros
ЦП
7
Leandro Barcia
ЦФ
21
Franco Pérez
ЦФ
7
Gustavo Viera
ЦФ
36
Freddy Noguera
ЦФ
4-3-3
12
4
2
18
23
15
28
50
19
14
11
3-2-3-2
1
40
8
17
30
22
Родригес
29
16
10
9
24
23
2
2
23
11
29
29
11
15
14
14
15
14
9
9
14
40
17
17
40
10
25
25
10
8
3
3
8
24
21
21
24
16
7
7
16
Остались в запасе
Ливерпуль
Бостон Ривер
40
Nicolás Vikonis
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
1
Bruno Antúnez
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
4
Francisco Marco
ЦЗ
7
Leandro Barcia
ЦФ
36
Freddy Noguera
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Остались в запасе
40
Nicolás Vikonis
ВР
29
Ezequiel Olivera
ЦЗ
20
Кевин Амаро
ЦЗ
31
Lucas Wasilewsky
ЦП
16
Lucas Acosta
ЦФ
11
Alfonso de Luca
ЦФ
Остались в запасе
1
Bruno Antúnez
ВР
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
4
Francisco Marco
ЦЗ
7
Leandro Barcia
ЦФ
36
Freddy Noguera
ЦФ
Главный тренер
Эмилиано Альфаро
Главный тренер
Алехандро Апуд
Статистика матча Ливерпуль - Бостон Ривер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 1/2 финала
Ливерпуль
2 : 2
28.11.2026
Расинг М
Уругвай. Примера, 15 тур
Ливерпуль
0 : 2
20.11.2026
Монтевидео Уондерерс
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Ливерпуль
2 : 0
02.11.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 12 тур
Насьональ
0 : 1
26.10.2026
Ливерпуль
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 15 тур
Бостон Ривер
1 : 0
19.11.2026
Депортиво Мальдонадо
Уругвай. Примера, 14 тур
Сентраль Эспаньол
1 : 0
14.11.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 13 тур
Бостон Ривер
1 : 2
01.11.2026
Монтевидео Сити Торке
Уругвай. Примера, 12 тур
Серро Ларго
2 : 0
25.10.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 11 тур
Бостон Ривер
1 : 0
17.10.2026
Дефенсор Спортинг
Информация о матче
Главный судья:
Густаво Техера
(Монтевидео)
Стадион:
Бельведере
Новости команд
Все
Ливерпуль
Бостон Ривер
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
«Спартак» отказался от автора победного гола в финале молодежного ЧМ-2023
2024.02.28 10:45
3
«Барселона» близка к покупке 20-летнего уругвайца
2023.04.25 14:22
Суарес стал чемпионом Уругвая с «Насьоналем». Он оформил дубль в финале плей-офф
2022.10.31 09:46
Тен Хаг прокомментировал разгромную победу «МЮ» над «Ливерпулем»
2022.07.13 01:09
Отступные за Вернера могут снизиться на 10 миллионов, если «Лейпциг» не выиграет чемпионат
2020.05.07 15:57
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+