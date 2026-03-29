Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Уругвай. Примера
Хувентуд - Бостон Ривер
Хувентуд - Бостон Ривер: обзор матча 29 марта 2026
Хувентуд
29.03.2026, воскресенье, 19:00
Уругвай. Примера, 9 тур
1 : 2
Завершен
Бостон Ривер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Хувентуд - Бостон Ривер
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
ВАР
0
1
Информация о матче
Стадион:
Парке Артигас Лас-Пиедрас
Посещаемость:
400
Новости команд
Все
Хувентуд
Бостон Ривер
Больше новостей
Последние матчи
Все
Хувентуд
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Копа Судамерикана, 6 тур
Сьенсиано
1 : 1
28.05.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 4 тур
Насьональ
2 : 1
07.06.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 3 тур
Хувентуд
2 : 5
31.05.2026
Монтевидео Уондерерс
Копа Судамерикана, 6 тур
Сьенсиано
1 : 1
28.05.2026
Хувентуд
Копа Судамерикана, 5 тур
Академика Пуэрто-Кабельо
1 : 1
22.05.2026
Хувентуд
Уругвай. Примера, 1 тур
Хувентуд
2 : 0
16.05.2026
Прогресо
Уругвай. Примера, 4 тур
Дефенсор Спортинг
1 : 1
08.06.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 3 тур
Бостон Ривер
0 : 1
01.06.2026
Ливерпуль
Копа Судамерикана, 6 тур
Сан-Паулу
2 : 0
27.05.2026
Бостон Ривер
Уругвай. Примера, 2 тур
Серро Ларго
3 : 0
23.05.2026
Бостон Ривер
Копа Судамерикана, 5 тур
Бостон Ривер
3 : 2
21.05.2026
О'Хиггинс
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: