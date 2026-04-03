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Расписание матчей
Уругвай. Примера
Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс
Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс: обзор матча 03 апреля 2026
Бостон Ривер
03.04.2026, пятница, 23:00
Уругвай. Примера, 10 тур
4 : 1
Завершен
Монтевидео Уондерерс
5'
Y. González
52'
A. González
77'
F. Bonfiglio
81'
J. O'Neil
71'
F. Labandeira
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс
Завершен
90'
+4'
ГОЛ! 4:1!
Jairo O'Neil
81'
Замена
Francisco Barrios
️️️️➡️️
Agustín Amado
80'
ГОЛ! 3:1!
Francisco Bonfiglio
77'
Желтая карточка
Yair González
73'
71'
ГОЛ! 2:1!
Facundo Labandeira
Замена
Jairo O'Neil
️️️️➡️️
Fredy Martínez
69'
68'
Желтая карточка
Nahuel Furtado
64'
Замена
Pablo Suarez
️️️️➡️️
Jonás Luna
64'
Замена
Facundo Labandeira
️️️️➡️️
J. Urretaviscaya
Замена
Francisco Bonfiglio
️️️️➡️️
Alexander González
57'
ГОЛ! 2:0!
Alexander González
52'
46'
Замена
Nicolás Queiroz
️️️️➡️️
Gonzalo Freitas
46'
Замена
D. J. Mencia Hernandez
️️️️➡️️
Mateo Levato
Замена
Juan Manuel Acosta
️️️️➡️️
Ignacio Fernandez
46'
Замена
Agustín Aguirre
️️️️➡️️
Leandro Suhr
46'
45'
+3'
38'
Вторая желтая
Nicolás Olivera
34'
Желтая карточка
Mateo Levato
23'
Желтая карточка
Jonás Luna
19'
Желтая карточка
Nicolás Olivera
Желтая карточка
Leandro Suhr
12'
ГОЛ! 1:0!
Yair González
5'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бостон Ривер
1
Bruno Antúnez
ВР
23
M. Rivero
ЦЗ
30
Martin Gonzalez
ЦЗ
13
Ignacio Fernandez
ЦЗ
14
Federico Dafonte
ЦЗ
22
Fredy Martínez
ЦЗ
16
Leandro Suhr
ЦП
10
Agustín Amado
ЦП
32
Yair González
ЦП
21
Franco Pérez
ЦФ
9
Alexander González
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Монтевидео Уондерерс
33
Agustín Buffa
ВР
13
Fabricio Formiliano
ЦЗ
23
Nicolás Olivera
ЦЗ
31
Nahuel Furtado
ЦЗ
6
Leandro Zazpe
ЦЗ
11
Jonás Luna
ЦП
21
Santiago Benitez
ЦП
16
José Alberti
ЦП
25
Gonzalo Freitas
ЦП
80
J. Urretaviscaya
ЦП
70
Mateo Levato
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Бостон Ривер
12
Juan Ignacio González
ВР
15
L. Vazquez
ЦЗ
25
Agustín Aguirre
ЦЗ
31
Juan Manuel Acosta
ЦЗ
24
Jairo O'Neil
ЦЗ
2
K. Sotto
ЦЗ
5
Francisco Barrios
ЦП
99
Gonzalo Reyna
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
8
Francisco Bonfiglio
ЦФ
Монтевидео Уондерерс
12
José Rio
ВР
15
D. J. Mencia Hernandez
ЦЗ
14
Mateo Acosta
ЦЗ
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
5
Nicolás Queiroz
ЦП
30
Facundo Labandeira
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
9
Roque Ricca
ЦФ
24
Pablo Suarez
ЦФ
3-2-3-2
1
13
14
22
30
23
16
10
32
9
21
4-5-1
33
23
31
6
13
11
16
25
80
21
70
16
25
25
16
13
31
31
13
22
24
24
22
10
5
5
10
9
8
8
9
70
15
15
70
25
5
5
25
80
30
30
80
11
24
24
11
Остались в запасе
Бостон Ривер
Монтевидео Уондерерс
12
Juan Ignacio González
ВР
15
L. Vazquez
ЦЗ
2
K. Sotto
ЦЗ
99
Gonzalo Reyna
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Алехандро Апуд
12
José Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
9
Roque Ricca
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Остались в запасе
12
Juan Ignacio González
ВР
15
L. Vazquez
ЦЗ
2
K. Sotto
ЦЗ
99
Gonzalo Reyna
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Остались в запасе
12
José Rio
ВР
14
Mateo Acosta
ЦЗ
18
Lisandro Bajú
ЦЗ
20
Santiago Guzmán
ЦП
7
R. Rivero
ЦП
9
Roque Ricca
ЦФ
Главный тренер
Алехандро Апуд
Главный тренер
Алехандро Капуччо
Статистика матча Бостон Ривер - Монтевидео Уондерерс
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Матонте
(Монтевидео)
Стадион:
Estadio Campeones Olimpicos, Florida
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Бостон Ривер
Монтевидео Уондерерс
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
1
Молодежная сборная России проиграла заключительный товарищеский матч в Уругвае
2024.03.25 18:18
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