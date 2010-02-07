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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Грассхоппер
Люцерн - Грассхоппер: обзор матча 07 февраля 2010
Люцерн
07.02.2010, воскресенье, 18:00
Чемпионат Швейцарии, 19 тур
4 : 2
Завершен
Грассхоппер
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Статистика матча Люцерн - Грассхоппер
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Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
- : -
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
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1 : 1
31.10.2026
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10.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 14 тур
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- : -
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Грассхоппер
2 : 2
31.10.2026
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Базель
0 : 0
25.10.2026
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Грассхоппер
0 : 2
11.10.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Люцерн
5 : 1
19.09.2026
Грассхоппер
Информация о матче
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Люцерн
Грассхоппер
Швеция выразила недовольство решением засчитать Румынии победу над Косово
2024.11.21 12:15
1
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2022.05.12 23:24
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
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Товарищеский матч. «Зенит» победил «Грассхопер» благодаря голам Джорджевича и Дриусси
2018.07.11 18:49
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1
Гол Чалова принес «Базелю» крупную победу над «Люцерном»
2022.04.24 19:26
1
Семин — о поражении от «Люцерна»: «На данном этапе результат не играет никакой роли»
2018.01.18 23:32
3
Чорлука появился на поле впервые с апреля, Ари — с июля
2018.01.18 20:47
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2018.01.18 19:55
25
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2024.11.21 12:15
1
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2018.01.29 15:13
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