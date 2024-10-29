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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Гройтер Фюрт
Ян Регенсбург - Гройтер Фюрт: обзор матча 29 октября 2024
Ян Регенсбург
29.10.2024, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Гройтер Фюрт
59'
R. Bulic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ян Регенсбург - Гройтер Фюрт
Желтая карточка
Ф. Гебхардт
90'
+4
Замена
A. Bittroff
️️️️
К. Кюльветтер
90'
+3
80'
Желтая карточка
М. Мейерхофер
80'
Замена
M. Wagner
️️️️
М. Мейерхофер
Замена
N. Ganaus
️️️️
Э. Хоттман
75'
73'
Замена
Н. Мотика
️️️️
Р. Массимо
71'
Желтая карточка
Р. Массимо
Желтая карточка
К. Прегер
70'
Замена
R. Ziegele
️️️️
С. Эрнст
69'
65'
Замена
М. Мустафа
️️️️
Н. Гисельман
Красная карточка
R. Bulic
63'
ГОЛ! 1:0!
R. Bulic
59'
Желтая карточка
B. Hein
25'
14'
Желтая карточка
D. Michalski
Желтая карточка
С. Эрнст
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
28
Феликс Гебхардт
ВР
37
Leopold Wurm
ЦЗ
16
Louis Breunig
ЦЗ
27
Bryan Hein
ЦЗ
6
Rasim Bulic
ЦП
8
Andreas Geipl
(К)
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
10
Кристиан Виет
АП
10
Кристиан Кюльветтер
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
9
Эрик Хоттман
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Гройтер Фюрт
15
Науэ Нолл
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
27
Жан-Лука Иттер
ЦЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
2
Симон Аста
ПЗ
6
Саша Бансе
ОП
37
Юлиан Грин
ЦП
15
Роберто Массимо
ПП
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Ян Регенсбург
11
Nico Ochojski
ЦЗ
13
Alexander Bittroff
ЦЗ
25
Jonas Bauer
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
14
Robin Ziegele
ЦФ
11
D. Kother
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
9
Dejan Galjen
ЦФ
17
Noah Ganaus
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Нильс Кербер
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
6
Reno Münz
ЦЗ
3
Matti Wagner
ЦЗ
20
Неманья Мотика
ЛВ
5
Philipp Müller
ЦП
19
Daniel Pfaffenroth
ЦП
29
Leander Popp
ЦФ
9
Марлон Мустафа
ЦФ
3-3-1-3
28
Гебхардт
37
16
27
6
8
15
Эрнст
10
Виет
9
Хоттман
10
Прегер
10
Кюльветтер
3-3-2-2
15
Нолл
28
Мейерхофер
4
27
Иттер
2
Аста
6
Бансе
17
Гисельман
15
Массимо
37
Грин
7
Србени
10
Хргота
10
Кюльветтер
13
13
10
Кюльветтер
15
Эрнст
14
14
15
Эрнст
9
Хоттман
17
17
9
Хоттман
28
Мейерхофер
3
3
28
Мейерхофер
15
Массимо
20
Мотика
20
Мотика
15
Массимо
17
Гисельман
9
Мустафа
9
Мустафа
17
Гисельман
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Гройтер Фюрт
11
Nico Ochojski
ЦЗ
25
Jonas Bauer
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
11
D. Kother
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
9
Dejan Galjen
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
1
Нильс Кербер
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
6
Reno Münz
ЦЗ
5
Philipp Müller
ЦП
19
Daniel Pfaffenroth
ЦП
29
Leander Popp
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Остались в запасе
11
Nico Ochojski
ЦЗ
25
Jonas Bauer
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
11
D. Kother
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
9
Dejan Galjen
ЦФ
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
6
Reno Münz
ЦЗ
5
Philipp Müller
ЦП
19
Daniel Pfaffenroth
ЦП
29
Leander Popp
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Александер Цорнигер
Статистика матча Ян Регенсбург - Гройтер Фюрт
4
1
3
Всего ударов по воротам
9
19
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
32
68
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
3
3
Нарушения
14
16
Офсайды
0
3
Количество передач
239
516
Сейвы
5
3
Точность передач %
64
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
9
Удары из пределов штрафной
5
9
Удары из-за пределов штрафной
4
10
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
0 : 1
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
0 : 0
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Информация о матче
Главный судья:
Tom Bauer, Germany
Стадион:
Jahnstadion Regensburg, Regensburg
Новости команд
Все
Ян Регенсбург
Гройтер Фюрт
В Германии умер 25-летний футболист
2023.11.29 00:09
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
В Германии умер 25-летний футболист
2023.11.29 00:09
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
2021.05.21 11:38
20
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
2021.04.07 21:26
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
2021.02.04 01:30
Бундеслига. «Боруссия» Д победила «Гройтер Фюрт» и гарантировала себе второе место
2022.05.07 19:05
1
Бундеслига. «Лейпциг» Тедеско уступил дома «Униону»; гол и ассист Азмуна помогли «Байеру» разгромить «Гройтер Фюрт»
2022.04.23 18:36
Азмун забил дебютный гол за «Байер»
2022.04.23 17:32
4
Бундеслига. «Фрайбург» сыграл вничью с «Гройтер Фюртом» и поднялся в зону ЛЧ; «Герта» в дебютном матче Магата разгромила «Хоффенхайм»
2022.03.19 19:28
3
Бундеслига. «РБ Лейпциг» Тедеско разгромил «Гройтер Фюрт» – 6:1
2022.03.13 23:18
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