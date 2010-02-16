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Судьи
Главный судья:
Дарко Чеферин (Крань)
Помощники:
Милан Когей, Андрей Коколь
Дополнительные помощники:
Матей Юг, Драгослав Перич
Резервный судья:
Борис Тошевски

Эвертон - Спортинг

16.02.2010, Вторник, 20:45 мск Ливерпуль, стадион Гудисон Парк Трансляция: "Спорт-Плюс" 20:35 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Эвертон - Спортинг
Группа I И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бенфика 6 5 0 1 13:3 +10 15
2. Эвертон 6 3 0 3 7:9 -2 9
3. БАТЭ 6 2 1 3 7:9 -2 7
4. АЕК 6 1 1 4 5:11 -6 4
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