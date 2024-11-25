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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Эстегляль - Пахтакор
Эстегляль - Пахтакор: обзор матча 25 ноября 2024
Эстегляль
25.11.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 5 тур
0 : 0
Завершен
Пахтакор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстегляль - Пахтакор
Желтая карточка
Z. Niknafs
90'
+2
89'
Замена
Б. Аскаров
️️️️
Д. Холматов
Желтая карточка
М. Хоссейн Морадманд
87'
74'
Желтая карточка
Х. Алижонов
Замена
Z. Niknafs
️️️️
A. Rezavand
64'
Замена
А. Жалали
️️️️
М. Закипур
64'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К)
ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
3
Saman Fallah
ЦЗ
55
Raphael Silva
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
88
Arash Rezavand
ЦП
19
Gustavo Blanco
ЦФ
Пахтакор
12
Владимир Назаров
ВР
3
Шахзод Азмиддинов
ЦЗ
8
Абдулла Абдуллаев
ЦЗ
55
Мухаммадрасул Абдумажидов
ЦЗ
23
Махмуд Махамаджонов
ЦЗ
7
Хожиакбар Алижонов
(К)
ПЗ
8
Диер Холматов
ЛВ
23
Абдурауф Буриев
ЦП
22
Умар Адхамзода
ЦП
30
O. Jurakuziev
ЦП
33
Дониер Абдуманнопов
ПВ
Главный тренер
Максим Шацких
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
33
Аболфазль Жалали
ЛЗ
6
Iman Salimi
ЦЗ
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
14
Zobeir Niknafs
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
90
Amirmohammad Mardomi
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
23
Arman Ramezani
ЦФ
Пахтакор
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
20
Dilshod Abdulaev
ЦЗ
8
Бехруз Аскаров
ЦП
15
Diyor Ortikboev
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
18
Саидумархон Саиднуруллаев
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Хоссейни
2
Морадманд
3
55
4
Закипур
10
Резаэян
22
Ндонг
80
88
10
Машарипов
19
3-2-3-2
12
Назаров
8
Абдуллаев
55
Абдумажидов
23
Махамаджонов
7
Алижонов
3
Азмиддинов
23
Буриев
22
Адхамзода
30
33
Абдуманнопов
8
Холматов
4
Закипур
33
Жалали
33
Жалали
4
Закипур
88
14
14
88
8
Холматов
8
Аскаров
8
Аскаров
8
Холматов
Остались в запасе
Эстегляль
Пахтакор
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
6
Iman Salimi
ЦЗ
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
90
Amirmohammad Mardomi
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
23
Arman Ramezani
ЦФ
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
20
Dilshod Abdulaev
ЦЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
18
Саидумархон Саиднуруллаев
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
6
Iman Salimi
ЦЗ
70
Mehdi Bahraminejad
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
90
Amirmohammad Mardomi
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
23
Arman Ramezani
ЦФ
Остались в запасе
1
Павел Павлюченко
ВР
1
Nikita Shevchenko
ВР
20
Dilshod Abdulaev
ЦЗ
15
Diyor Ortikboev
ЦП
17
Достон Хамдамов
ЦП
19
Muhammadali O'rinboyev
ЦП
40
Кими Мерк
АП
31
Мухаммадали Усмонов
ПВ
99
Ulugbek Khoshimov
ЦФ
18
Саидумархон Саиднуруллаев
ЦФ
11
Пулатхужа Ходорхонов
ЦФ
Главный тренер
Максим Шацких
Статистика матча Эстегляль - Пахтакор
2
1
Всего ударов по воротам
5
5
Удары в створ
3
0
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
1
4
Нарушения
11
16
Офсайды
0
1
Количество передач
504
350
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
1
4
Матчи команд
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Эстегляль
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
12.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Эстегляль
3 : 0
14.09.2026
Аль-Садд
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Пахтакор
- : -
03.12.2026
Согдиана
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Кызылкум
1 : 2
28.11.2026
Пахтакор
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Иттихад
2 : 0
23.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Локомотив Ташкент
2 : 1
20.11.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Пахтакор
3 : 1
08.11.2026
Коканд 1912
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Информация о матче
Главный судья:
Qasim Matar Ali Al-Hatmi, Oman
Стадион:
Al-Rashid Stadium, Dubai
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