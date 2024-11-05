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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Наср - Аль-Айн
Аль-Наср - Аль-Айн: обзор матча 05 ноября 2024
Аль-Наср
05.11.2024, вторник, 21:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 4 тур
5 : 1
Завершен
Аль-Айн
5'
Талиска
31'
К. Роналду
37'
Ф. Кардосо (АГ)
81'
Уэсли
90+4'
Талиска
56'
Бенто (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Наср - Аль-Айн
ГОЛ! 5:1!
Талиска
Пас отдал
Уэсли
90'
+4
90'
+1
Замена
D. Komari
️️️️
Х. Хашеми
Замена
А. Мухтар
️️️️
Отавио
85'
ГОЛ! 4:1!
Уэсли
Пас отдал
А. Габриэль
81'
Замена
Уэсли
️️️️
С. Мане
79'
Замена
А. Гариб
️️️️
К. Роналду
79'
67'
Желтая карточка
A. Traoré
Замена
А. аль-Хаибари
️️️️
М. Брозович
60'
56'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
Бенто
46'
Замена
A. Traoré
️️️️
B. Al Ahbabi
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Ф. Кардосо
37'
ГОЛ! 2:0!
К. Роналду
31'
29'
Желтая карточка
Каку
ГОЛ! 1:0!
Талиска
Пас отдал
М. Симакан
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
25
Отавио
АП
94
Талиска
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
20
Матиас Паласиос
АП
10
Каку
АП
9
Kodjo Fo Doh Laba
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
8
Али Мухтар
ОП
6
Али Аль-Хассан
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
23
Айман Яхья
ПВ
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Daraman Komari
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
70
Abdoul Traoré
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
4-1-3-2
24
Бенто
2
Аль-Ганнам
3
Симакан
14
Ляпорт
12
Аль-Бушал
77
Брозович
10
Мане
94
Талиска
20
Габриэль
7
Роналду
25
Отавио
3-3-3-1
17
Эйса
3
3
16
Хашеми
77
38
Пак
15
Кардосо
20
Паласиос
10
Каку
21
Рахими
9
25
Отавио
8
Мухтар
8
Мухтар
25
Отавио
77
Брозович
17
аль-Хаибари
17
аль-Хаибари
77
Брозович
7
Роналду
29
Гариб
29
Гариб
7
Роналду
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
16
Хашеми
3
3
16
Хашеми
77
70
70
77
Остались в запасе
Аль-Наср
Аль-Айн
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Mohamad Saeed
ВР
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
1
Наваф Аль-Акиди
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
6
Али Аль-Хассан
ОП
23
Айман Яхья
ПВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
23
Матео Санабрия
ЦП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
7
Матиас Сеговия
АП
72
Mohamed Awadalla
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Аль-Наср - Аль-Айн
2
Всего ударов по воротам
23
9
Удары в створ
11
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
4
Нарушения
6
10
Офсайды
3
0
Количество передач
499
367
Сейвы
4
7
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
4
Матчи команд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Информация о матче
Главный судья:
Нин Ма
(Цзянсу)
Стадион:
Аль-Авивал
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