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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Виссел Кобе - Кванджу
Виссел Кобе - Кванджу: обзор матча 05 ноября 2024
Виссел Кобе
05.11.2024, вторник, 13:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восточная конференция, 4 тур
2 : 0
Завершен
Кванджу
45+3'
T. Miyashiro (П)
54'
D. Sasaki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виссел Кобе - Кванджу
Замена
N. Tominaga
️️️️
T. Miyashiro
90'
+2
Замена
K. Yamauchi
️️️️
D. Sasaki
90'
+2
84'
Замена
H. Oh
️️️️
K. Choi
Замена
K. Yuruki
️️️️
J. Patric
82'
Замена
Y. Honda
️️️️
R. Hatsuse
82'
Замена
H. Ide
️️️️
N. Iino
63'
Желтая карточка
T. Miyashiro
61'
ГОЛ! 2:0!
D. Sasaki
54'
46'
Замена
Y. Heo
️️️️
Y. Ahn
46'
Замена
K. Kim
️️️️
C. Shin
ГОЛ с пенальти! 1:0!
T. Miyashiro
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виссел Кобе
1
Даия Маекава
ВР
4
Tetsushi Yamakawa
(К)
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
4
Ryuho Kikuchi
ЦЗ
21
Ryo Hatsuse
ЦЗ
2
Nanasei Iino
ЦП
25
Yuya Kuwasaki
ЦП
7
Йосуке Идегучи
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
11
Taisei Miyashiro
ЦФ
13
Daiju Sasaki
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Кванджу
1
Kyeong-min Kim
ВР
45
Byeon Jun-soo
ЦЗ
6
Yeong-kyu Ahn
(К)
ЦЗ
62
Jin-ho Kim
ЦЗ
4
Jo Seong-Kwon
ЦЗ
55
Tae-jun Park
ЦП
10
Kyoung-Rok Choi
ЦП
22
Jung Ho-Yeon
ЦП
7
Ясир Асани
ПВ
99
Бека Микелтадзе
ЦФ
40
Chang-mu Shin
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Виссел Кобе
21
Shota Arai
ВР
99
Powell Obinna Obi
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
15
Yuki Honda
ЦЗ
44
Mitsuki Hidaka
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
28
Kento Hamasaki
ЦП
30
Kakeru Yamauchi
ЦП
18
Haruya Ide
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
16
Koya Yuruki
ЦФ
35
Niina Tominaga
ЦФ
Кванджу
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
23
Kyeong-jae Kim
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
7
Hu-sung Oh
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
68
Yool Heo
ЦФ
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
4-3-3
1
Маекава
4
4
21
3
Тулер
2
25
7
Идегучи
13
11
26
4-3-1-2
1
6
62
4
45
55
10
22
7
Асани
40
99
Микелтадзе
21
15
15
21
13
30
30
13
2
18
18
2
26
16
16
26
11
35
35
11
40
23
23
40
10
7
7
10
6
68
68
6
Остались в запасе
Виссел Кобе
Кванджу
21
Shota Arai
ВР
99
Powell Obinna Obi
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
44
Mitsuki Hidaka
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
28
Kento Hamasaki
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
Главный тренер
Такаюки Йосида
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Остались в запасе
21
Shota Arai
ВР
99
Powell Obinna Obi
ВР
31
Такуя Иванами
ЦЗ
44
Mitsuki Hidaka
ЦП
6
Takahiro Ogihara
ЦП
28
Kento Hamasaki
ЦП
88
Рюта Мориока
АП
Остались в запасе
21
Noh Hee-Dong
ВР
3
Sang-ki Lee
ЦЗ
8
Eu-ddeum Lee
ЦЗ
3
Min-ki Lee
ЦЗ
56
Lee Kang-Hyeon
ЦП
22
Han-gil Kim
ЦП
8
Heui-kyun Lee
ЦФ
17
Ji-yong Jeong
ЦФ
10
Kun-hee Lee
ЦФ
Главный тренер
Такаюки Йосида
Главный тренер
Джун-Хе Ли
Статистика матча Виссел Кобе - Кванджу
1
Всего ударов по воротам
19
2
Удары в створ
9
1
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
7
1
Нарушения
15
18
Офсайды
1
2
Количество передач
320
375
Сейвы
0
7
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
6
0
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
15
1
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Виссел Кобе
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Виссел Кобе
- : -
01.12.2026
Ньюкасл Джетс
Япония. Джей-лига, 17 тур
Виссел Кобе
3 : 1
28.11.2026
ДЖЕФ Юнайтед
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Конг Ан Ханой
3 : 1
24.11.2026
Виссел Кобе
Япония. Джей-лига, 15 тур
Виссел Кобе
1 : 2
20.11.2026
Мито Холлихок
Япония. Джей-лига, 14 тур
Виссел Кобе
2 : 2
08.11.2026
Урава Рэд Даймондс
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Виссел Кобе
3 : 2
03.11.2026
Ратчабури
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Аньянг
- : -
05.12.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Пхохан Стилерс
2 : 4
28.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Кванджу
4 : 2
22.11.2026
Пучхон
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Чеджу
1 : 1
07.11.2026
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Кванджу
1 : 1
31.10.2026
Кимчхон Сангму
Южная Корея. Кей-лига, 33 тур
Пучхон
0 : 3
24.10.2026
Кванджу
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Халед Аль-Хоаиш
Стадион:
Noevir Stadium, Kobe
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