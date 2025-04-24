25 апреля на стадионе King Abdullah Sports City состоится матч между «Аль-Хилялем» и «Кванджу» в рамках Лиги чемпионов Азии Элита. Саудовский клуб будет стремиться реализовать своe преимущество в атаке на домашнем поле, в то время как южнокорейцы постараются удивить соперника организованной игрой в обороне и скоростными контратаками. Обе команды находятся в хорошей форме, что придаeт этому матчу особую интригу.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» проводит мощный отрезок сезона, забивая в 7 матчах подряд и уверенно обыгрывая «Пахтакор» 4:0 в последней игре ЛЧА. Команда отличается высоким темпом, результативностью (9 голов в 5 играх) и уверенностью на своeм поле. Однако оборонительные проблемы не исчезают – 6 пропущенных мячей за тот же период, в том числе 2 в домашнем матче с «Аль-Шабабом», говорят о возможностях для соперника.

«Кванджу»

Южнокорейская команда сейчас на подъeме: победа над «Виссел Кобе» (3:0), серия из трeх выигранных матчей подряд и уверенное выступление как в Кубке, так и в чемпионате. «Кванджу» играет строго и дисциплинированно в обороне – только 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах, а в атаке стабильно реализует свои моменты (7 голов за 5 матчей). При этом команда забивает в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 7 матчах подряд

Средние показатели: 1.8 гола забито, 1.2 – пропущено

«Кванджу»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в среднем 0.6 гола за матч

Забивает в среднем 1.4 гола за матч

Личные встречи 100% (1) 0% (0) 0% (0) 7 Забитых мячей 0 7 В среднем за матч 0 7:0 Крупнейшая победа Самый результативный матч: 7:0 Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала Аль-Хиляль 7 : 0 Кванджу

Прогноз на матч

Матч обещает быть интересным тактически. «Аль-Хиляль» обладает превосходством в атаке, особенно на домашнем поле. Но «Кванджу» умеет обороняться компактно и эффективно использовать редкие возможности. Скорее всего, матч получится результативным. Хозяева будут стремиться забить с первых минут, а гости – ловить моменты на контратаках. Учитывая форму обеих сторон, ожидается победа «Аль-Хиляля» и обмен голами.

Рекомендованные ставки и коэффициенты