Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - ЦСКА РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Аль-Хиляль» – «Кванджу»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.85

24 апреля 2025 8:11
Аль-Хиляль - Кванджу
25 апр. 2025, пятница 19:30 | Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.85
Сделать ставку

25 апреля на стадионе King Abdullah Sports City состоится матч между «Аль-Хилялем» и «Кванджу» в рамках Лиги чемпионов Азии Элита. Саудовский клуб будет стремиться реализовать своe преимущество в атаке на домашнем поле, в то время как южнокорейцы постараются удивить соперника организованной игрой в обороне и скоростными контратаками. Обе команды находятся в хорошей форме, что придаeт этому матчу особую интригу.

«Аль-Хиляль»

«Аль-Хиляль» проводит мощный отрезок сезона, забивая в 7 матчах подряд и уверенно обыгрывая «Пахтакор» 4:0 в последней игре ЛЧА. Команда отличается высоким темпом, результативностью (9 голов в 5 играх) и уверенностью на своeм поле. Однако оборонительные проблемы не исчезают – 6 пропущенных мячей за тот же период, в том числе 2 в домашнем матче с «Аль-Шабабом», говорят о возможностях для соперника.

«Кванджу»

Южнокорейская команда сейчас на подъeме: победа над «Виссел Кобе» (3:0), серия из трeх выигранных матчей подряд и уверенное выступление как в Кубке, так и в чемпионате. «Кванджу» играет строго и дисциплинированно в обороне – только 3 пропущенных мяча в последних 5 встречах, а в атаке стабильно реализует свои моменты (7 голов за 5 матчей). При этом команда забивает в 6 из 8 последних матчей.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 7 матчах подряд
  • Средние показатели: 1.8 гола забито, 1.2 – пропущено

«Кванджу»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в среднем 0.6 гола за матч
  • Забивает в среднем 1.4 гола за матч

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
0
7
В среднем за матч
0
7:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  7:0
Лига чемпионов АФК Элит, 1/4 финала
Аль-Хиляль
7 : 0
25.04.2025
Кванджу

Прогноз на матч

Матч обещает быть интересным тактически. «Аль-Хиляль» обладает превосходством в атаке, особенно на домашнем поле. Но «Кванджу» умеет обороняться компактно и эффективно использовать редкие возможности. Скорее всего, матч получится результативным. Хозяева будут стремиться забить с первых минут, а гости – ловить моменты на контратаках. Учитывая форму обеих сторон, ожидается победа «Аль-Хиляля» и обмен голами.

Рекомендованные ставки и коэффициенты

  • Победа Аль-Хиляля – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 2.00
  • Индивидуальный тотал Аль-Хиляля больше 1.5 – коэффициент 1.90
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.10

1.85
Победа «Аль-Хиляль» – коэффициент 1.85
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига чемпионов АФК Элит Кванджу Аль-Хиляль
Другие прогнозы
Матч завершен
4 : 0
1.8
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Фейеноорд - Зволле
Победа Фейеноорда с форой -1.5 – коэфф. - 1.80
Матч завершен
1 : 3
1.57
Франция. Лига 1, 31 тур
ПСЖ - Ницца
Победа «ПСЖ» – коэффициент 1.57
Матч завершен
0 : 1
1.85
Германия. Бундеслига, 31 тур
Штутгарт - Хайденхайм
Победа «Штутгарта» – 1.85
Матч завершен
1 : 1
1.75
Беларусь. Высшая лига, 6 тур
Славия-Мозырь - Арсенал
Победа «Славии-Мозырь» – коэффициент 1.75
Матч завершен
5 : 1
1.9
Турция. Суперлига, 33 тур
Бешикташ - Хатайспор
Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.90
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 