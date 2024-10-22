Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Эстегляль - Аль-Наср
Эстегляль - Аль-Наср: обзор матча 22 октября 2024
Эстегляль
22.10.2024, вторник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 3 тур
0 : 1
Завершен
Аль-Наср
81'
Э. Ляпорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстегляль - Аль-Наср
Замена
A. Rezavand
️️️️
Z. Niknafs
88'
Замена
М. Закипур
️️️️
А. Жалали
87'
83'
Замена
Уэсли
️️️️
С. Мане
81'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ляпорт
Замена
Г. Какута
️️️️
Ж. Машарипов
72'
65'
Замена
Талиска
️️️️
А. Габриэль
Желтая карточка
Ж. Машарипов
49'
46'
Замена
А. Ладжами
️️️️
М. Симакан
46'
Замена
А. Аль-Хассан
️️️️
А. аль-Хаибари
46'
Замена
С. Аль-Ганнам
️️️️
С. Аль-Наджди
Замена
A. Koushki
️️️️
М. Мохаммади
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстегляль
1
Хоссейн Хоссейни
(К)
ВР
33
Аболфазль Жалали
ЛЗ
3
Saman Fallah
ЦЗ
2
Мохаммад Хоссейн Морадманд
ЦЗ
55
Raphael Silva
ЦЗ
10
Рамин Резаэян
ПЗ
10
Жалолиддин Машарипов
ЛВ
14
Zobeir Niknafs
ЦП
80
Mohammad Hossein Eslami
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
77
Мехрдад Мохаммади
ПВ
Аль-Наср
24
Бенто
ВР
83
Салем Аль-Наджди
ЛЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
12
Наваф Аль-Бушал
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Абдулла аль-Хаибари
ЦП
25
Отавио
АП
20
Анжело Габриэль
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Эстегляль
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
4
Милад Закипур
ЛЗ
88
Arash Rezavand
ЦП
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
5
Гаэль Какута
АП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
20
Alireza Koushki
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Аль-Наср
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
78
Али Ладжами
ЦЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
2
Султан Аль-Ганнам
ПЗ
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
6
Али Аль-Хассан
ОП
8
Али Мухтар
ОП
94
Талиска
АП
20
Уэсли
ЦФ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
3-2-3-2
1
Хоссейни
3
2
Морадманд
55
33
Жалали
10
Резаэян
14
80
22
Ндонг
10
Машарипов
77
Мохаммади
4-1-1-3-1
24
Бенто
12
Аль-Бушал
14
Ляпорт
3
Симакан
83
Аль-Наджди
77
Брозович
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
25
Отавио
10
Мане
7
Роналду
33
Жалали
4
Закипур
4
Закипур
33
Жалали
14
88
88
14
10
Машарипов
5
Какута
5
Какута
10
Машарипов
77
Мохаммади
20
20
77
Мохаммади
3
Симакан
78
Ладжами
78
Ладжами
3
Симакан
83
Аль-Наджди
2
Аль-Ганнам
2
Аль-Ганнам
83
Аль-Наджди
17
аль-Хаибари
6
Аль-Хассан
6
Аль-Хассан
17
аль-Хаибари
20
Габриэль
94
Талиска
94
Талиска
20
Габриэль
10
Мане
20
Уэсли
20
Уэсли
10
Мане
Остались в запасе
Эстегляль
Аль-Наср
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
12
Mohammadreza Khaledabadi
ВР
50
Amirhossein Nikpour
ВР
66
Zargham Saadavi
ЦП
15
Abolfazl Zamani
ЦП
23
Arman Ramezani
ЦФ
19
Gustavo Blanco
ЦФ
99
Amirali Sadeghi
ЦФ
Остались в запасе
36
Рагед Наджар
ВР
50
Маджид Кашиш
ЛАЗ
33
Мохаммед Аль-Фатиль
ЦЗ
8
Али Мухтар
ОП
29
Абдулрахман Гариб
ЛВ
16
Мохаммед Маран
ЦФ
61
Mubarak Al Buainain
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Эстегляль - Аль-Наср
1
Всего ударов по воротам
7
19
Удары в створ
1
10
Владение мячом %
35
65
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
8
Нарушения
9
13
Офсайды
2
1
Количество передач
345
634
Сейвы
8
1
Точность передач %
80
89
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
4
13
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Матчи команд
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 6 тур
Эстегляль
- : -
07.12.2026
Нефтчи
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Эстегляль
1 : 0
03.11.2026
Аль-Шамаль
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 2 тур
Аль-Гарафа
1 : 2
12.10.2026
Эстегляль
Лига чемпионов АФК Элит, 1 тур
Эстегляль
3 : 0
14.09.2026
Аль-Садд
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Аль-Кадисия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Хазм
0 : 1
28.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Наср
2 : 1
24.11.2026
Аль-Садд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Пахтакор
2 : 6
02.11.2026
Аль-Наср
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Наср
5 : 3
29.10.2026
Аль-Холуд
Информация о матче
Главный судья:
Адам Махадме
Стадион:
Al-Rashid Stadium, Dubai
Новости команд
Все
Эстегляль
Аль-Наср
Роналду не сыграет в одной команде с Месси: известна причина
Вчера, 11:34
6
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
«Оренбург» продал иранского нападающего вдвое дороже, чем купил
2025.08.08 14:14
2
«Рубин» продал защитника сборной Узбекистана
2025.07.09 16:37
1
Назван клуб, в который летом может перейти Промес
2025.05.13 07:50
3
Божович раскритиковал УЕФА из-за отстранения России: «Это мафия!»
2025.04.29 12:16
7
Божович объяснил, почему многие не любят «Зенит»
2025.04.29 11:06
4
Роналду не сыграет в одной команде с Месси: известна причина
Вчера, 11:34
6
Высшая лига: шансы «Аль-Хазма» и «Аль-Насра» на победу в матче 13-го тура
27 ноября
Реакция Бруну Фернандеша на слова мамы Роналду
25 ноября
1
Экс-тренер Португалии: «Роналду – игрок уровня Месси, Марадоны, Кройфа»
25 ноября
1
Гвардиола – об уходе Роналду из сборной Португалии: «Это не должно закончиться так плохо»
25 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+