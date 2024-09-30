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Расписание матчей
Лига чемпионов АФК
Аль-Васл - Аль-Ахли
Аль-Васл - Аль-Ахли: обзор матча 30 сентября 2024
Аль-Васл
30.09.2024, понедельник, 19:00
Лига чемпионов АФК Элит, группа Западная конференция, 2 тур
0 : 2
Завершен
Аль-Ахли
3'
Р. Марез
38'
Р. Ибаньес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Васл - Аль-Ахли
89'
Замена
Ф. Аль-Рашиди
️️️️
Р. Марез
Замена
A. Salmin
️️️️
N. Giménez
87'
82'
Желтая карточка
А. Аль-Санби
79'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Тони
Замена
А. Салех
️️️️
А. Перес
71'
68'
Замена
С. Яслам
️️️️
А. Аль-Аммар
46'
Замена
А. Аль-Асмари
️️️️
З. Мубарак Аль-Джоани
38'
ГОЛ! 0:2!
Р. Ибаньес
Пас отдал
Р. Марез
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Р. Ибаньес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Васл
1
Khaled Saif
ВР
31
Nicolás Giménez
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
4
Soufiane Bouftini
ЦЗ
15
Чон Сын Хен
ЦЗ
25
Алексис Перес
ЦЗ
79
Жан Н'Гессан
ЦП
18
Malek Janeer
ЦП
10
Фабио Лима
АП
9
Харис Сеферович
ЦФ
7
Ali Saleh
(К)
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
Аль-Ахли
1
Абдулрахман Аль-Санби
ВР
15
Абдулла Аль-Аммар
ЛЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
3
Рожер Ибаньес
ЦЗ
27
Али Маджраши
ПЗ
30
Зияд Мубарак Аль-Джоани
ОП
19
Франк Кессье
(К)
ЦП
10
Габриэль Вейга
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
9
Фирас Аль-Бурайкан
ЦФ
17
Айван Тони
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Аль-Васл
32
Mohamed Ali
ВР
12
Абдулрахман Салех
ЛЗ
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
5
Ali Salmin
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Кайо Канедо
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Аль-Ахли
62
Абдулла Абдо
ВР
31
Саад Яслам
ЛЗ
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
40
Али Аль-Асмари
ОП
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
97
Фаxад Аль-Рашиди
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
3-2-2-1-2
1
4
15
Сын Хен
25
Перес
22
31
79
Н'Гессан
18
10
Лима
7
9
Сеферович
4-1-2-1-2
1
Аль-Санби
27
Маджраши
28
Демирал
3
Ибаньес
15
Аль-Аммар
30
Аль-Джоани
19
Кессье
10
Вейга
26
Марез
17
Тони
9
Аль-Бурайкан
25
Перес
12
Салех
12
Салех
25
Перес
31
5
5
31
15
Аль-Аммар
31
Яслам
31
Яслам
15
Аль-Аммар
30
Аль-Джоани
40
Аль-Асмари
40
Аль-Асмари
30
Аль-Джоани
26
Марез
97
Аль-Рашиди
97
Аль-Рашиди
26
Марез
17
Тони
9
Фирмино
9
Фирмино
17
Тони
Остались в запасе
Аль-Васл
Аль-Ахли
32
Mohamed Ali
ВР
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Кайо Канедо
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Главный тренер
Милош Милоевич
62
Абдулла Абдо
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Остались в запасе
32
Mohamed Ali
ВР
44
Salem Juma Awad
ЦЗ
34
Yousif Ali Almheiri
ЦЗ
6
Siaka Sidibe
ЦП
6
Majed Suroor
ЦП
8
Тахнун Аль-Зааби
АП
7
Кайо Канедо
ЦФ
9
Adama Diallo
ЦФ
Остались в запасе
62
Абдулла Абдо
ВР
5
Mohammed Sulaiman Bakor
ЦЗ
26
Фахд Аль-Хамад
ЦЗ
6
Бассам Аль-Хурайджи
ПЗ
46
Райан Хамед
ПАЗ
17
Абдулкарим Дариси
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
8
Сумайхан Аль-Набит
ЛВ
Главный тренер
Милош Милоевич
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Статистика матча Аль-Васл - Аль-Ахли
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
1
2
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
8
2
Нарушения
5
10
Офсайды
9
1
Количество передач
459
333
Сейвы
0
1
Точность передач %
88
78
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
6
2
Удары из-за пределов штрафной
5
1
Матчи команд
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 7 тур
Аль-Васл
4 : 2
28.11.2026
Аль-Зафра
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Трактор
1 : 5
23.11.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Васл
2 : 1
19.11.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Джазира
2 : 1
08.11.2026
Аль-Васл
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Васл
4 : 3
02.11.2026
Аль-Кува Аль-Джавия
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Ахли
- : -
04.12.2026
Аль-Файсали
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Ахли
3 : 1
28.11.2026
Аль-Таавун
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Шамаль
3 : 2
23.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аль-Наср
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Садд
0 : 0
02.11.2026
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Шабаб
6 : 1
30.10.2026
Аль-Ахли
Информация о матче
Стадион:
Zabeel Stadion, Dubai
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