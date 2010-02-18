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Судьи
Главный судья:
Уильям Коллам (Беллсхилл)
Помощники:
Кит Сорби, Джордж Драммонд (оба - Шотландия)

Рубин - Хапоэль

18.02.2010, Четверг, 17:00 мск Казань, стадион Центральный Трансляция: "НТВ+ Футбол" 16:45 (прямая); "НТВ" 16:45 (прямая) Лига Европы, 1/16 финала , первый матч Рубин - Хапоэль
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