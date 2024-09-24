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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Волга - Ротор
Волга - Ротор: обзор матча 24 сентября 2024
Волга
24.09.2024, вторник, 19:30
Россия. Кубок, 4 раунд
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Ротор
26'
Д. Каменщиков
55'
М. Агеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волга - Ротор
ГОЛ!
Р. Минаев
4:3
Пенальти не реализован!
Д. Таликин
ГОЛ!
М. Новиков
3:3
Пенальти не реализован!
А. Семенов
ГОЛ!
А. Мурза
2:3
ГОЛ!
И. Кухарчук
1:3
Пенальти не реализован!
И. Максименков
ГОЛ!
Т. Касимов
1:2
ГОЛ!
В. Чупин
1:1
ГОЛ!
В. Морозов
0:1
Замена
Д. Кокоев
️️️️
Д. Каменщиков
78'
Замена
А. Мурза
️️️️
Д. Рахманов
71'
71'
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Агеев
63'
Замена
Д. Таликин
️️️️
Ю. Завезен
Замена
М. Новиков
️️️️
З. Кравцов
61'
Замена
Д. Полях
️️️️
В. Жиронкин
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
М. Агеев
46'
Замена
Т. Касимов
️️️️
И. Соколов
46'
Замена
В. Тюрин
️️️️
Д. Камлашев
46'
Замена
В. Морозов
️️️️
И. Пяткин
Замена
Р. Минаев
️️️️
Е. Воронин
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Каменщиков
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
73
Денис Еремеев
ВР
88
Валерий Чупин
ЛЗ
5
Илья Максименков
ЦЗ
47
Валентин Солодаренко
ЦЗ
47
Захар Кравцов
ЦП
22
Дмитрий Рахманов
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
8
Денис Рахманов
ПВ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
22
Георгий Уридия
ЦФ
Главный тренер
Михаил Белов
Ротор
57
Вадим Аверкиев
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
5
Алексей Шумских
ЦЗ
3
Максим Швецов
ЦЗ
34
Кирилл Дудкин
ПЗ
9
Даниил Камлашев
ЛВ
85
Иван Пяткин
ОП
57
Евгений Болотов
ОП
22
Юрий Завезен
ЦП
32
Игорь Соколов
ПП
13
Михаил Агеев
ЦФ
Главный тренер
Денис Бояринцев
Волга
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
15
Дэвид Кокоев
ЦЗ
20
Константин Ковалев
ПЗ
88
Максим Новиков
ЦП
99
Данил Полях
ПВ
7
Артур Мурза
ЦФ
77
Роман Минаев
ЦФ
Ротор
13
Никита Чагров
ВР
31
Тимур Касимов
ЛВ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
95
Артём Лутцев
ОП
97
Дамир Таликин
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
10
Владислав Морозов
ЦФ
3-1-3-3
73
Еремеев
88
Чупин
47
Солодаренко
5
Максименков
47
Кравцов
37
Воронин
22
Рахманов
8
Рахманов
22
Уридия
99
Каменщиков
7
Жиронкин
4-2-2-1-1
57
Аверкиев
34
Дудкин
5
Шумских
3
Швецов
28
Семенов
85
Пяткин
57
Болотов
32
Соколов
22
Завезен
9
Камлашев
13
Агеев
99
Каменщиков
15
Кокоев
15
Кокоев
99
Каменщиков
47
Кравцов
88
Новиков
88
Новиков
47
Кравцов
7
Жиронкин
99
Полях
99
Полях
7
Жиронкин
22
Рахманов
7
Мурза
7
Мурза
22
Рахманов
37
Воронин
77
Минаев
77
Минаев
37
Воронин
22
Завезен
97
Таликин
97
Таликин
22
Завезен
32
Соколов
31
Касимов
31
Касимов
32
Соколов
9
Камлашев
13
Тюрин
13
Тюрин
9
Камлашев
13
Агеев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
13
Агеев
85
Пяткин
10
Морозов
10
Морозов
85
Пяткин
Остались в запасе
Волга
Ротор
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
20
Константин Ковалев
ПЗ
Главный тренер
Михаил Белов
13
Никита Чагров
ВР
95
Артём Лутцев
ОП
Главный тренер
Денис Бояринцев
Остались в запасе
86
Владимир Шайхутдинов
ВР
20
Константин Ковалев
ПЗ
Остались в запасе
13
Никита Чагров
ВР
95
Артём Лутцев
ОП
Главный тренер
Михаил Белов
Главный тренер
Денис Бояринцев
Статистика матча Волга - Ротор
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Волга
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
2 : 1
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. Кубок, Финал
Волга
5 : 1
05.11.2026
Чертаново
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ротор
0 : 0
29.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
2 : 1
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Информация о матче
Главный судья:
Ярослав Хромей
(Воронеж)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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