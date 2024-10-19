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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Гнистан
Интер - Гнистан: обзор матча 19 октября 2024
Интер
19.10.2024, суббота, 14:00
Финляндия. Вейккауслига, 5 тур
3 : 2
Завершен
Гнистан
28'
J. Kekarainen
31'
J. Kekarainen
52'
C. Ouguehi
55'
J. Latonen
90'
J. Latonen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Гнистан
90'
ГОЛ! 3:2!
J. Latonen
Пас отдал
Т. Вяйринен
88'
Желтая карточка
K. Liikonen
86'
Желтая карточка
H. Ölander
Замена
D. Smith
️️️️
Ж. Боту
72'
71'
Желтая карточка
Ю. Райтала
63'
Замена
H. Ölander
️️️️
G. Europaeus
63'
Замена
K. Liikonen
️️️️
S. Heiskanen
62'
Замена
Б. Татар
️️️️
Р. Еременко
59'
Желтая карточка
Р. Еременко
Замена
F. Krebs
️️️️
K. Jansen
59'
Замена
O. Eloluoto
️️️️
I. Järvinen
58'
Замена
V. Purosalo
️️️️
А. Гранлунд
58'
55'
ГОЛ! 3:1!
J. Latonen
ГОЛ! 3:0!
C. Ouguehi
52'
Желтая карточка
Ю. Ниска
40'
36'
Желтая карточка
G. Europaeus
ГОЛ! 2:0!
J. Kekarainen
31'
ГОЛ! 1:0!
J. Kekarainen
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
8
K. Jansen
ЦП
20
Joonas Kekarainen
ЦП
48
Axel Kouame
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
26
Viktor Kanižaj
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Гнистан
1
Anthony Marcucci
ВР
22
Юкка Райтала
ЦЗ
27
Teemu Penninkangas
ЦЗ
28
Armend Kabashi
ЦП
25
Robbie Malolo
ЦП
17
Vertti Hänninen
ЦП
15
Gabriel Europaeus
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
3
Saku Heiskanen
ЦП
10
Joakim Latonen
ЦП
7
Тим Вяйринен
ЦФ
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Интер
13
Tino Kangasaho
ВР
30
Valentin Purosalo
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
19
Матиас Тамминен
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
18
Otto Eloluoto
ЦФ
79
Djoully Nzoko
ЦФ
Гнистан
1
Jiri Koski
ВР
14
Henrik Ölander
ЦЗ
40
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
18
Roope Pyyskänen
ЦП
32
Беньямин Татар
ЦФ
23
K. Liikonen
ЦФ
3-3-2-2
1
2
Ниска
24
5
Гранлунд
8
20
48
11
Боту
8
Или-Кокко
26
19
2-5-2-1
1
22
Райтала
27
17
26
Еременко
3
10
15
28
25
7
Вяйринен
5
Гранлунд
30
30
5
Гранлунд
8
23
23
8
11
Боту
9
9
11
Боту
19
18
18
19
15
14
14
15
26
Еременко
32
Татар
32
Татар
26
Еременко
3
23
23
3
Остались в запасе
Интер
Гнистан
13
Tino Kangasaho
ВР
19
Матиас Тамминен
ЦФ
79
Djoully Nzoko
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
1
Jiri Koski
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
18
Roope Pyyskänen
ЦП
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Остались в запасе
13
Tino Kangasaho
ВР
19
Матиас Тамминен
ЦФ
79
Djoully Nzoko
ЦФ
Остались в запасе
1
Jiri Koski
ВР
40
Юхани Ояла
ЦЗ
2
Elias Äijälä
ЦЗ
18
Roope Pyyskänen
ЦП
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Юсси Леппялахти
Статистика матча Интер - Гнистан
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
КуПС
1 : 1
29.10.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
Гнистан
3 : 4
24.10.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
Информация о матче
Главный судья:
Petri Viljanen, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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