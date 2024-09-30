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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
Интер - Лахти
Интер - Лахти: обзор матча 30 сентября 2024
Интер
30.09.2024, понедельник, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Лахти
35'
D. Smith
61'
C. Ouguehi
71'
Й. Или-Кокко
75'
L. Ivanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интер - Лахти
Желтая карточка
Ю. Ниска
90'
+3
90'
+1
Замена
M. Vainionpää
️️️️
D. Fox
Замена
J. Kekarainen
️️️️
Й. Или-Кокко
88'
87'
Желтая карточка
О. Коскинен
Замена
Ж. Боту
️️️️
D. Smith
76'
Замена
T. Lahdensuo
️️️️
М. Тамминен
76'
75'
ГОЛ! 3:1!
L. Ivanovic
74'
Замена
B. Mulahalilović
️️️️
M. López
74'
Замена
T. Jäntti
️️️️
R. Selander
74'
Замена
L. Ivanovic
️️️️
E. Virta
ГОЛ! 3:0!
Й. Или-Кокко
Пас отдал
М. Тамминен
71'
ГОЛ! 2:0!
C. Ouguehi
Пас отдал
Ю. Ниска
61'
ГОЛ! 1:0!
D. Smith
35'
20'
Красная карточка
J. Cardoso
Замена
K. Jansen
️️️️
F. Krebs
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Eetu Huuhtanen
ВР
2
Юсси Ниска
ЛЗ
5
Альбин Гранлунд
ЦЗ
24
Christian Ouguehi
ЦЗ
22
Luka Kuittinen
ЦЗ
23
Florian Krebs
ЦП
48
Axel Kouame
ЦП
8
Йоханнес Или-Кокко
АП
19
Iiro Järvinen
ЦФ
19
Матиас Тамминен
ЦФ
9
D. Smith
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Лахти
31
Osku Maukonen
ВР
25
Topias Inkinen
ЦЗ
66
Riku Selander
ЦЗ
12
Dylan Fox
ЦЗ
26
Pablo Andrade
ЦЗ
4
Феликс Штраус
ОП
22
Lucas Morais
ЦП
10
Eemeli Virta
ЦП
14
Samuel Pasanen
ЦП
13
Jordão Cardoso
ЦФ
21
Michael López
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Интер
12
Eero Vuorjoki
ВР
30
Valentin Purosalo
ЦЗ
11
Жан Боту
ЛВ
8
K. Jansen
ЦП
20
Joonas Kekarainen
ЦП
11
Thomas Lahdensuo
ЦФ
26
Viktor Kanižaj
ЦФ
Лахти
31
David Mikhail
ВР
21
Matias Vainionpää
ЦП
17
Tommi Jäntti
ЦП
27
Benjamin Mulahalilović
ЦП
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
9
L. Ivanovic
ЦФ
4-2-1-3
1
2
Ниска
24
22
5
Гранлунд
23
48
8
Или-Кокко
9
19
Тамминен
19
4-1-3-2
31
66
12
26
25
4
Штраус
22
10
14
21
13
23
8
8
23
8
Или-Кокко
20
20
8
Или-Кокко
9
11
Боту
11
Боту
9
19
Тамминен
11
11
19
Тамминен
12
21
21
12
66
17
17
66
21
27
27
21
10
9
9
10
Остались в запасе
Интер
Лахти
12
Eero Vuorjoki
ВР
30
Valentin Purosalo
ЦЗ
26
Viktor Kanižaj
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
31
David Mikhail
ВР
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Главный тренер
Тони Линдберг
Остались в запасе
12
Eero Vuorjoki
ВР
30
Valentin Purosalo
ЦЗ
26
Viktor Kanižaj
ЦФ
Остались в запасе
31
David Mikhail
ВР
10
Отсо Коскинен
АП
10
Marius Könkkölä
ЦФ
Главный тренер
Веса Васара
Главный тренер
Тони Линдберг
Статистика матча Интер - Лахти
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
КуПС
0 : 2
08.11.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
Интер
4 : 3
02.11.2026
Гнистан
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
Интер
1 : 2
17.10.2026
Оулу
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
Информация о матче
Главный судья:
Amir Hajizadeh, Finland
Стадион:
Veritas Stadium, Turku
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