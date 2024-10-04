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Расписание матчей
Финляндия. Вейккауслига
ВПС - Ильвес
ВПС - Ильвес: обзор матча 04 октября 2024
ВПС
04.10.2024, пятница, 18:00
Финляндия. Вейккауслига, 4 тур
0 : 2
Завершен
Ильвес
48'
J. Veteli
90+4'
M. Söderbäck
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ВПС - Ильвес
90'
+4
ГОЛ! 0:2!
M. Söderbäck
Пас отдал
R. Araújo
90'
+1
Замена
Д. Акпудже
️️️️
A. Popovitch
Желтая карточка
M. Haukioja
83'
71'
Замена
M. Söderbäck
️️️️
О. Юккола
Замена
J. Schreuders
️️️️
E. Ogude
69'
59'
Замена
M. Stjopin
️️️️
L. Ala-Myllymaki
59'
Замена
А. Акиньеми
️️️️
Р. Риски
48'
ГОЛ! 0:1!
J. Veteli
Пас отдал
L. Ala-Myllymaki
Замена
J. Vahtera
️️️️
A. Cicale
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ВПС
1
Teppo Marttinen
ВР
5
Mikko Pitkänen
ЦЗ
25
Samuel Lindeman
ЦЗ
44
Евгений Башкиров
ОП
4
Проспер Ахиабу
ЦП
77
Samu Alanko
ЦП
7
Alfie Cicale
ЦП
19
Martti Haukioja
ЦФ
20
Juho Hyvärinen
ЦФ
19
Luka Benjamin Smyth
ЦФ
41
Emmanuel Ogude
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Ильвес
22
Aapo Mäenpää
ЦЗ
5
Юхани Пиккарайнен
ЦЗ
30
Ricardo Araújo
ЦЗ
19
Ойва Юккола
ЦП
1
Otso Virtanen
ЦФ
7
J. Veteli
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
15
L. Ala-Myllymaki
ЦФ
28
D. Arifi
ЦФ
14
Anton Popovitch
ЦФ
16
T. Miettunen
ЦФ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
ВПС
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
33
Akon Kuek
ЦП
9
Jorg Schreuders
ЦП
30
Joonas Vahtera
ЦФ
17
Kalle Multanen
ЦФ
Ильвес
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
10
Marius Söderbäck
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
8
Maksim Stjopin
ЦФ
17
Аделеке Акиньеми
ЦФ
2-1-3-4
1
5
25
44
Башкиров
4
Ахиабу
77
7
19
41
19
20
3-1-5
22
5
Пиккарайнен
30
19
Юккола
9
Риски
16
14
28
15
41
9
9
41
7
30
30
7
14
44
Акпудже
44
Акпудже
14
19
Юккола
10
10
19
Юккола
15
8
8
15
9
Риски
17
Акиньеми
17
Акиньеми
9
Риски
Остались в запасе
ВПС
Ильвес
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
33
Akon Kuek
ЦП
17
Kalle Multanen
ЦФ
Главный тренер
Юсси Нуорела
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Остались в запасе
12
Lauri-Eemil Vetri
ВР
26
Antonio Almen
ЦЗ
23
Miika Niemi
ЦЗ
33
Akon Kuek
ЦП
17
Kalle Multanen
ЦФ
Остались в запасе
36
Ville Seppä
ВР
2
Matias Kivikko Arraño
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
Главный тренер
Юсси Нуорела
Главный тренер
Йоонас Рантанен
Статистика матча ВПС - Ильвес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
Гнистан
5 : 1
08.11.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Оулу
0 : 0
28.10.2026
ВПС
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ВПС
0 : 1
24.10.2026
Интер
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
КуПС
2 : 0
18.10.2026
ВПС
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Ильвес
2 : 0
17.10.2026
СИК
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
Мариехамн
0 : 0
10.10.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
ТПС
0 : 3
19.09.2026
Ильвес
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Ильвес
2 : 0
08.09.2026
Яро
Информация о матче
Главный судья:
Peiman Simani, Finland
Стадион:
Elisa Stadion, Vaasa
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