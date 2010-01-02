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Расписание матчей
Англия. Кубок
Болтон - Линкольн
Болтон - Линкольн: обзор матча 02 января 2010
Болтон
02.01.2010, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
4 : 0
Завершен
Линкольн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Болтон - Линкольн
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0
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0
Матчи команд
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