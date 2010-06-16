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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Гондурас - Чили
Гондурас - Чили: обзор матча 16 июня 2010
Гондурас
16.06.2010, среда, 15:30
Чемпионат мира, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Чили
35'
Ж. Босежур
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гондурас - Чили
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Х. Вальдивия
Замена
П. Контрерас
️️️️
А. Видаль
Замена
В. Мартинес
️️️️
Р. Нуньес
Замена
Х. Томас
️️️️
А. Гевара
Замена
Д. Уэлком
️️️️
К. Павон
Замена
️️️️
Р. Мильяр
ГОЛ! 0:1!
Ж. Босежур
Пас отдал
М. Исла
Желтая карточка
У. Паласиос
20'
Желтая карточка
М. Фернандес
Желтая карточка
К. Кармона
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гондурас
18
Ноэль Вальядарес
ВР
7
Эмилио Исагирре
ЛЗ
2
Осман Чавес
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
23
Серхио Мендоса
ПЗ
15
Роджер Эспиноза
ЛП
20
Амадо Гевара
(К)
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
7
Рамон Нуньес
АП
17
Эдгар Альварес
ПП
9
Карлос Павон
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Чили
1
Клаудио Браво
(К)
ВР
8
Артуро Видаль
ЛЗ
3
Вальдо Понсе
ЦЗ
17
Гари Медель
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
14
Матиас Фернандес
ЛП
6
Карлос Кармона
ОП
10
Хорхе Вальдивия
АП
20
Родриго Мильяр
ПП
15
Жан Босежур
ЦФ
10
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Гондурас
1
Рикардо Каналес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
16
Маурисио Сабильон
ПЗ
6
Хэндри Томас
ЦП
15
Вальтер Мартинес
АП
9
Джерри Паласиос
АП
19
Данило Турсиос
ПВ
12
Джордж Уэлком
ЦФ
11
Давид Суасо
ЦФ
Чили
23
Луис Марин
ВР
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
5
Пабло Контрерас
ЦЗ
14
Марк Гонсалес
ЛП
16
Гонсало Фьерро
ЦП
13
Марко Эстрада
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Умберто Суасо
ЦФ
4-4-1-1
18
Вальядарес
7
Исагирре
2
Чавес
3
Фигероа
23
Мендоса
15
Эспиноза
20
Гевара
8
Паласиос
17
Альварес
7
Нуньес
9
Павон
4-1-2-1-2
1
Браво
4
Исла
3
Понсе
17
Медель
8
Видаль
6
Кармона
20
Мильяр
14
Фернандес
10
Вальдивия
10
Санчес
15
Босежур
9
Павон
12
Уэлком
12
Уэлком
9
Павон
20
Гевара
6
Томас
6
Томас
20
Гевара
7
Нуньес
15
Мартинес
15
Мартинес
7
Нуньес
8
Видаль
5
Контрерас
5
Контрерас
8
Видаль
10
Вальдивия
14
Гонсалес
14
Гонсалес
10
Вальдивия
Остались в запасе
Гондурас
Чили
1
Рикардо Каналес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
16
Маурисио Сабильон
ПЗ
9
Джерри Паласиос
АП
19
Данило Турсиос
ПВ
11
Давид Суасо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
23
Луис Марин
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Умберто Суасо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Остались в запасе
1
Рикардо Каналес
ВР
22
Донис Эскобер
ВР
14
Оскар Гарсия
ЦЗ
16
Маурисио Сабильон
ПЗ
9
Джерри Паласиос
АП
19
Данило Турсиос
ПВ
11
Давид Суасо
ЦФ
Остались в запасе
23
Луис Марин
ВР
16
Гонсало Фьерро
ЦП
12
Мигель Пинто
ВР
2
Исмаэль Фуэнтес
ЛЗ
13
Марко Эстрада
ЦП
22
Эстебан Паредес
ЦП
21
Родриго Тельо
АП
19
Фабиан Орельяна
ПВ
9
Умберто Суасо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Главный тренер
Марсело Бьелса
Статистика матча Гондурас - Чили
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
ОАЭ
- : -
13.11.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
2 : 0
07.06.2026
Гондурас
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 2
31.03.2026
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 6 тур
Коста-Рика
0 : 0
19.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Никарагуа
2 : 0
14.11.2025
Гондурас
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Гондурас
3 : 0
14.10.2025
Гаити
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
- : -
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
1 : 2
09.06.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Португалия
2 : 1
06.06.2026
Чили
Информация о матче
Помощники судьи:
Эварис Менкуанде (Камерун)
Бешир Хассани (Тунис)
Стадион:
Мбомбела
Где смотреть матч:
"Россия 2" 14:55 (прямая)
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