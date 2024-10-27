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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Шабаб Аль-Ахли - Шарджа
Шабаб Аль-Ахли - Шарджа: обзор матча 27 октября 2024
Шабаб Аль-Ахли
27.10.2024, воскресенье, 19:30
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
2 : 1
Завершен
Шарджа
55'
С. Азмун
87'
F. Cartabia (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шабаб Аль-Ахли - Шарджа
Желтая карточка
M. Lima
90'
+18
90'
+16
Красная карточка
A. Al Hosani
Желтая карточка
М. Даббур
90'
+7
Замена
А. Сухаил
️️️️
F. Cartabia
90'
+5
90'
+4
Замена
️️️️
O. Camara
Красная карточка
С. Азмун
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:0!
F. Cartabia
87'
Желтая карточка
S. Suleiman Salem
83'
Замена
M. Lima
️️️️
С. Азмун
77'
Замена
Б. Каскардо
️️️️
С. Эзатолахи
72'
71'
Замена
Д. Неясмич
️️️️
M. Meloni
65'
Желтая карточка
M. Meloni
65'
Замена
T. Conraad
️️️️
F. Ben Al Arbi
57'
Желтая карточка
L. Pereira
ГОЛ! 1:0!
С. Азмун
Пас отдал
G. Bala
55'
Замена
М. Даббур
️️️️
Y. César
46'
45'
+3
Желтая карточка
M. Hassan
45'
+2
Желтая карточка
Х. Эбрахейм
Желтая карточка
Б. Планич
22'
20'
Желтая карточка
O. Camara
Желтая карточка
Y. César
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шабаб Аль-Ахли
22
Hamad Al Meqebaali
ВР
16
Рикельме
ЛЗ
3
Saeed Suleiman Salem
ЦЗ
4
Богдан Планич
ЦЗ
77
Guilherme Bala
ЦЗ
10
Federico Cartabia
(К)
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
6
Саид Эзатолахи
ЦП
13
Renan
ЦФ
57
Yuri César
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Паулу Соуза
Шарджа
40
Adel Al Hosani
ВР
96
Чо Ю-Мин
ЦЗ
4
Shahin Abdulrahman
(К)
ЦЗ
55
David Petrovic
ЦЗ
11
Luan Pereira
ЦЗ
22
Marcus Meloni
ЦЗ
19
Халед Эбрахейм
ПЗ
88
Majed Hassan
ЦП
11
Firas Ben Al Arbi
ЦП
30
Ousmane Camara
ЦП
7
Caio
ЦФ
Главный тренер
Космин Оларою
Шабаб Аль-Ахли
12
Хассан Хамза
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
15
Ариб Сухаил
ЛВ
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
80
Брено Каскардо
ОП
26
Eid Khamis Eid
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
19
Mateus Lima
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Шарджа
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
2
Hamad Fahad
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
6
Дарко Неясмич
ОП
24
Маджид Рашид
ОП
6
Dhari Fahad
ЦП
9
Биро
ПВ
77
Tyrone Conraad
ЦФ
4-3-3
22
16
Рикельме
4
Планич
77
3
10
19
Миливойевич
6
Эзатолахи
20
Азмун
57
13
3-2-3-1
40
55
11
22
19
Эбрахейм
4
88
11
30
7
6
Эзатолахи
80
Каскардо
80
Каскардо
6
Эзатолахи
10
15
Сухаил
15
Сухаил
10
20
Азмун
19
19
20
Азмун
57
9
Даббур
9
Даббур
57
22
6
Неясмич
6
Неясмич
22
11
77
77
11
Остались в запасе
Шабаб Аль-Ахли
Шарджа
12
Хассан Хамза
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
Главный тренер
Паулу Соуза
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
2
Hamad Fahad
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
6
Dhari Fahad
ЦП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Космин Оларою
Остались в запасе
12
Хассан Хамза
ВР
3
Игор Гомес
ЦЗ
5
Walid Abbas
ЦЗ
26
Eid Khamis Eid
ЦП
31
Kauan Santos
ЦП
11
Яхья Аль-Гассани
ЛВ
Остались в запасе
1
Khaled Tawhid
ВР
17
Mayed Mohsin
ВР
18
Abdullah Ghanim
ЦЗ
5
Maro Katinić
ЦЗ
2
Sultan Al Sharjee Saleem
ЦЗ
2
Hamad Fahad
ЦЗ
3
Al Hassan Saleh
ЦЗ
24
Маджид Рашид
ОП
6
Dhari Fahad
ЦП
9
Биро
ПВ
Главный тренер
Паулу Соуза
Главный тренер
Космин Оларою
Статистика матча Шабаб Аль-Ахли - Шарджа
5
1
1
5
Всего ударов по воротам
10
6
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
5
5
Угловые удары
2
8
Нарушения
16
21
Офсайды
0
1
Количество передач
314
241
Сейвы
1
2
Точность передач %
76
65
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
7
3
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Матчи команд
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 5
24.11.2026
Аль-Кадисия
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Шабаб Аль-Ахли
3 : 1
20.11.2026
Аджман Клуб
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Шабаб Аль-Ахли
2 : 0
27.10.2026
Эстегляль
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Шарджа
- : -
05.12.2026
Хаур-Факкан
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Иттихад
0 : 3
20.11.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Шарджа
2 : 0
07.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аджман Клуб
1 : 3
18.10.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Шарджа
4 : 3
05.09.2026
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