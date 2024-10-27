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Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Батаих - Аль-Наср
Аль-Батаих - Аль-Наср: обзор матча 27 октября 2024
Аль-Батаих
27.10.2024, воскресенье, 16:55
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
3 : 4
Завершен
Аль-Наср
43'
A. Bertrand Abang
66'
Д. Борхес
49'
М. Габбиадини
73'
S. Juma (АГ)
81'
А. Мабхут
90+7'
А. Мабхут (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аль-Батаих - Аль-Наср
Желтая карточка
A. Bertrand Abang
90'
+9
Замена
I. Šaranić
️️️️
R. Pereira
90'
+9
90'
+7
ГОЛ с пенальти! 2:4!
А. Мабхут
81'
ГОЛ! 2:3!
А. Мабхут
73'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
S. Juma
69'
Замена
A. Toure
️️️️
М. Азаркан
ГОЛ! 2:1!
Д. Борхес
Пас отдал
А. Ганиев
66'
Замена
Д. Борхес
️️️️
A. Hussain
60'
49'
ГОЛ! 1:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
C. Amzăr
ГОЛ! 1:0!
A. Bertrand Abang
Пас отдал
U. Meleke
43'
38'
Желтая карточка
Л. Фер
Красная карточка
M. Juma
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Батаих
26
Darwish bin Habib
ВР
45
Saeed Juma
ЦЗ
25
Rafael Pereira
ЦЗ
6
Mohamed Ahmed
(К)
ЦЗ
26
Abdulaziz Hussain
ЦЗ
6
Ulrich Meleke
ЦП
70
Азиз Ганиев
ЦП
10
M. Juma
ЦП
9
Alvaro de Oliveira
ЦП
99
Haruna Hassan
ЦФ
29
Anatole Bertrand Abang
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Аль-Наср
12
Ahmad Shambih
ВР
4
Gláuber
ЦЗ
5
Samir Memisevic
ЦЗ
31
Costin Amzăr
ЦЗ
3
Gustavo Alemão
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
8
Лерой Фер
ОП
49
Адель Таарабт
(К)
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
41
Nasser Al Naaimi
ЦФ
7
Али Мабхут
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Аль-Батаих
44
Ibrahim Eisa
ВР
23
Дини Борхес
ЦЗ
18
Eisa Ahmed Hussain
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
80
Ivan Šaranić
ЦП
8
Paulinho
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
94
Nicolas Clemente
ЦФ
Аль-Наср
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
70
Rashed Omer
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
28
Abdoulaye Toure
ЦФ
4-4-2
26
45
6
26
25
6
10
9
70
Ганиев
29
99
4-1-1-2-2
12
5
31
3
4
8
Фер
49
Таарабт
17
Азаркан
49
Буссаид
7
Мабхут
41
26
23
Борхес
23
Борхес
26
25
80
80
25
17
Азаркан
28
28
17
Азаркан
Остались в запасе
Аль-Батаих
Аль-Наср
44
Ibrahim Eisa
ВР
18
Eisa Ahmed Hussain
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
8
Paulinho
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
94
Nicolas Clemente
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
70
Rashed Omer
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
44
Ibrahim Eisa
ВР
18
Eisa Ahmed Hussain
ЦЗ
37
Rashid Muhayer
ЦЗ
19
Ahmed Al Zeyoudi
ЦП
14
Hamad Al Baloushi
ЦП
7
Mohamed Al Hammadi
ЦП
8
Paulinho
ЦП
11
Ahmed Khalil
ЦФ
94
Nicolas Clemente
ЦФ
Остались в запасе
40
Abdullah Mohammed Ismail
ВР
87
Ahmed Abdulaziz
ВР
70
Rashed Omer
ЦЗ
14
Felipe Motta
ЦЗ
2
Yousef Abdulkareem Mohamed Saeed Al Ameri
ЦЗ
3
Mayed Ali Alteneiji
ЦЗ
6
Hussain Mahdi Mohammed
ЦП
39
Evans Ampofo
ЦП
94
Juninho
ЦФ
11
Ahmed Abdulla Jshak
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Горан Томич
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Аль-Батаих - Аль-Наср
1
1
1
Всего ударов по воротам
8
16
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
10
Нарушения
9
8
Офсайды
1
1
Количество передач
192
447
Сейвы
4
2
Точность передач %
72
87
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 26 тур
Шабаб Аль-Ахли
1 : 1
16.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 25 тур
Аль-Батаих
0 : 0
10.05.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 24 тур
Дибба
2 : 1
05.05.2026
Аль-Батаих
ОАЭ. Про Лига, 23 тур
Аль-Батаих
0 : 2
23.04.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 22 тур
Хаур-Факкан
1 : 1
11.04.2026
Аль-Батаих
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Наср
- : -
04.12.2026
Шабаб Аль-Ахли
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Банияс
2 : 1
21.11.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Наср
4 : 1
08.11.2026
Юнайтед ФК
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Аль-Наср
2 : 0
17.10.2026
Хатта Клуб
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Джазира
1 : 1
10.09.2026
Аль-Наср
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Наср
1 : 2
06.09.2026
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16 сентября
5
Экс-тренер «Барселоны» отказал «Спартаку» из-за репутационных рисков
2025.10.21 19:40
1
Стал известен кандидат на замену Станковича в «Спартаке»
2025.05.21 12:02
45
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