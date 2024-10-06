Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
ОАЭ. Про Лига
Аль-Айн - Аль-Вахда
Аль-Айн - Аль-Вахда: обзор матча 06 октября 2024
Аль-Айн
06.10.2024, воскресенье, 18:45
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Вахда
17'
С. Рахими
40'
О. Хрибин (П)
64'
F. Kruspzky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Айн - Аль-Вахда
90'
+3
Желтая карточка
О. Хрибин
Желтая карточка
М. Сеговия
90'
81'
Замена
К. Агудело
️️️️
F. Kruspzky
80'
Желтая карточка
L. Pimenta
64'
ГОЛ! 1:2!
F. Kruspzky
40'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Хрибин
36'
Замена
Б. Диарра
️️️️
А. Нуроллахи
Желтая карточка
С. Рахими
23'
ГОЛ! 1:0!
С. Рахими
Пас отдал
B. Al Ahbabi
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Айн
17
Халид Эйса
ВР
77
Bandar Al Ahbabi
(К)
ЦЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
3
Kouame Autonne Kouadio
ЦЗ
15
Erik Jorgens de Menezes
ЦЗ
21
Суфьян Рахими
ЛВ
38
Ен-Ву Пак
ОП
70
Abdoul Traoré
ЦП
23
Матео Санабрия
ЦП
10
Каку
АП
20
Матиас Паласиос
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
Аль-Вахда
1
Mohamed Hasan Alshamsi
ВР
5
Alaeddine Zouhir
ЦЗ
3
Lucas Pimenta
ЦЗ
15
Saša Ivković
ЦЗ
30
Favour Inyeka Ogbu
ЦЗ
12
Али Салмин
ОП
19
Rúben Amaral
ЦП
23
Бернарду Фолья
ЦП
10
Ахмад Нуроллахи
(К)
ЦП
70
Омар Хрибин
ЦФ
11
Facundo Kruspzky
ЦФ
Аль-Айн
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Daraman Komari
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
32
Джино Инфантино
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
Аль-Вахда
36
Zayed Ahmed
ВР
50
Rashid Ali
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
94
Браима Диарра
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
7
Филип Отеле
ЦФ
42
Leonel Wamba
ЦФ
4-1-2-3
17
Эйса
77
3
15
15
Кардосо
38
Пак
70
23
Санабрия
21
Рахими
20
Паласиос
10
Каку
4-1-3-2
1
3
15
30
5
12
Салмин
19
23
Фолья
10
Нуроллахи
11
70
Хрибин
32
Инфантино
32
Инфантино
10
Нуроллахи
94
Диарра
94
Диарра
10
Нуроллахи
11
7
Агудело
7
Агудело
11
Остались в запасе
Аль-Айн
Аль-Вахда
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Daraman Komari
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
Главный тренер
Эрнан Креспо
36
Zayed Ahmed
ВР
50
Rashid Ali
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
7
Филип Отеле
ЦФ
42
Leonel Wamba
ЦФ
Остались в запасе
1
Mohamad Saeed
ВР
3
Daraman Komari
ЦЗ
23
Khalid Al Zaabi
ЦЗ
16
Халид Хашеми
ЦЗ
3
Felipe Salomoni
ЦЗ
8
Яхья Надер
ОП
18
Khaled Al-Blooshi
ЦП
13
Ahmed Barman
ЦП
14
Sékou Gassama
ЦП
7
Матиас Сеговия
АП
8
Мохаммед Аль-Балуши
АП
Остались в запасе
36
Zayed Ahmed
ВР
50
Rashid Ali
ВР
2
Mansour Saleh
ЦЗ
64
Rashed Issam
ЦЗ
16
Gianluca Muniz
ЦЗ
68
Mohamed Ali Hussain Abdulla Alobaidi
ЦЗ
16
Abdullah Ahmed
ЦП
11
Хожимат Эркинов
ЛВ
7
Филип Отеле
ЦФ
42
Leonel Wamba
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Креспо
Статистика матча Аль-Айн - Аль-Вахда
2
3
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
72
28
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
14
1
Нарушения
11
12
Офсайды
3
0
Количество передач
518
209
Сейвы
3
5
Точность передач %
85
71
Удары мимо ворот
7
2
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
8
6
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Матчи команд
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Джазира
- : -
03.12.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Аль-Айн
1 : 1
23.11.2026
Эстегляль
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Аль-Айн
2 : 1
19.11.2026
Аль-Зафра
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Иттихад
1 : 4
02.11.2026
Аль-Айн
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Айн
2 : 1
26.10.2026
Трактор
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 10 тур
Аль-Вахда
- : -
03.12.2026
Аль-Васл
ОАЭ. Про Лига, 9 тур
Юнайтед ФК
1 : 1
21.11.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 8 тур
Аль-Вахда
0 : 0
08.11.2026
Аль-Айн
ОАЭ. Про Лига, 6 тур
Хаур-Факкан
2 : 3
18.10.2026
Аль-Вахда
ОАЭ. Про Лига, 5 тур
Аль-Вахда
1 : 0
11.09.2026
Шарджа
ОАЭ. Про Лига, 4 тур
Аль-Зафра
0 : 1
06.09.2026
Аль-Вахда
Новости команд
Все
Аль-Айн
Аль-Вахда
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
28 сентября
1
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
15 сентября
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
13 апреля
Клуб Роналду разгромили в азиатской Лиге чемпионов, португалец провел весь матч
15 сентября
Два тренера отказали ЦСКА
13 мая
31
Клуб РПЛ оформил трансфер игрока из Марокко
5 мая
1
Экс-тренер «Краснодара» Ивич продлил контракт с клубом из ОАЭ
11 апреля
«Ни в коем случае нельзя»: Пономарев выступил против обоих кандидатов на замену Челестини в ЦСКА
2 апреля
4
Второй по стоимости футболист «Ростова» интересен двум клубам
28 сентября
1
«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: прогноз и ставки на матч 14 апреля 2026 с коэффициентом 1.65
13 апреля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 февраля 2026
16 февраля
«Аль-Хиляль» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 16 февраля 2026 с коэффициентом 2.25
15 февраля
«Аль-Гарафа» – «Аль-Вахда»: прогноз и ставки на матч 22 декабря 2025 с коэффициентом 1.78
2025.12.21 08:51
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+